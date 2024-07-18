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Как охладить помещение без использования кондиционера - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Как охладить помещение без использования кондиционера
Как охладить помещение без использования кондиционера - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Как охладить помещение без использования кондиционера
В этом году в южных регионах России, включая Крым, установилась аномальная жара до +40 градусов. Для борьбы с повышенными температурами не все могут... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T19:52
2024-07-18T19:52
совет эксперта
мнения
жара
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В этом году в южных регионах России, включая Крым, установилась аномальная жара до +40 градусов. Для борьбы с повышенными температурами не все могут использовать кондиционеры. Однако есть несколько простых способов охладить комнату, которыми издавна пользовались наши предки. Несколько эффективных советов, как охладить помещение без использования кондиционеров, РИА Новости Крым собрали для вас в этом материале.Правильно выбрать домСтоит сказать, что избежать многих проблем, связанных с перегревом помещений, можно при покупке недвижимости, правильно выбрав дом. Современные панельные дома нагреваются значительно быстрее, чем кирпичные или каменные. В маленьких комнатах с низкими потолками и небольшими окнами будет значительно жарче, чем в больших и светлых помещениях.Если квартира находится на верхнем этаже прямо под крышей, и над ней нет технического этажа – жара обеспечена.Дома, у которых толстые каменные стены, летом будут нагреваться дольше, а зимой – дольше остывать.Зашторить окнаСамый простой способ охладить помещение без кондиционера в жару – перекрыть доступ света. Опустить жалюзи и зашторить окна стоит даже в самую облачную погоду, потому что количество тепла зависит не только от солнца. Тепловое (инфракрасное) излучение попадает в дома не только вместе с прямыми солнечными лучами, но и в рассеянном виде через облака.Многие ошибочно думают, что шторы темного цвета для окон предпочтительнее. Однако, как известно, темный цвет поглощает свет, а светлый – отталкивает. Поэтому для борьбы с жарой лучше использовать светлые, хотя и очень плотные шторы или жалюзи.Наиболее прохладная температура воздуха обычно фиксируется на рассвете – с четырех до семи часов утра. Поэтому на ночь следует открывать и шторы, и окна для проветривания, а днем их следует держать закрытыми.Для затенения окон хорошо подойдет светоотражающая пленка, при покупке которой следует учитывать ее светопроницаемость и уровень отражения инфракрасного излучения. Также можно использовать обычную фольгу, которая прекрасно отражает свет и тепло. А неэстетичный вид окон, заклеенных фольгой, можно прикрыть шторами.Проветривать помещенияОхладить воздух в комнате без использования кондиционера поможет регулярное проветривание. Делать это следует ночью, поскольку днем в помещение поступит теплый воздух снаружи. В течение дня, особенно с 12 до 16 часов, когда солнце максимально активно, окна нужно держать закрытыми и плотно зашторенными.Регулярное увлажнениеВ жаркую погоду из помещений лучше убрать ковры, лишние подушки и тому подобные текстильные изделия – они являются хорошими теплоизоляторами. Следует чаще проводить влажную уборку, мыть полы и протирать мебель холодной водой.В течение дня можно чаще увлажнять воздух пульверизатором или с помощью специального прибора – увлажнителя воздуха.Используем ледХороший способ охладить помещение в жару без кондиционера – расставить в комнатах бутылки со льдом. Чем больше их будет, тем ниже будет температура в комнате. Причем бутылки со льдом или холодной водой лучше ставить на верхних полках или на шкафах, поскольку теплый воздух легче холодного, и поэтому он поднимается вверх. Холодный воздух собирается внизу, у пола, поэтому для охлаждения тела некоторые советуют спать на полу.Установлено, что пять-шесть бутылок со льдом могут понизить температуру в комнате до трех градусов. Причем стеклянные бутылки будут дольше держать температуру, чем пластиковые.Выключаем лишние электроприборыПрежде всего, чтобы понизить температуру в квартире, следует изолировать от других помещений кухню, где часто используются нагревательные приборы. Закрыть дверь, если ее нет – то хотя бы занавесить вход в кухню шторой и не забывать пользоваться вытяжкой.Следует также помнить, что температура воздуха может подниматься от использования ламп накаливания. Поэтому для освещения лучше использовать светодиодные лампочки – они и не нагреваются, и электричество позволяют экономить.Кроме того, надо постоянно следить за тем, чтобы лишние электроприборы были выключены, когда они не используются. Принтер, компьютер, телевизор, утюг, фен – все это следует выключать, даже если отлучаетесь на пару минут.Правильно используем вентиляторЧтобы охладить помещение без кондиционера, можно использовать вентилятор или люстры с вентилятором. Однако направлять его следует не на себя, как это делают многие. Лучше, если он будет обдувать холодным воздухом мебель, тем самым охлаждая ее, а вслед за ней и воздух в квартире.Перед вентилятором также можно поставить бутылку со льдом – так воздух будет и охлаждаться, и увлажняться.Если использовать все перечисленные советы в комплексе – то это, без сомнения, поможет пережить в помещениях без кондиционера даже самую большую жару.Читайте также на РИА Новости Крым:Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузовЭкстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайВ Крыму побит температурный рекорд
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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совет эксперта, мнения, жара, погода
Как охладить помещение без использования кондиционера

Как охладить помещение без кондиционера в аномальную жару

19:52 18.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖалюзи
Жалюзи - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В этом году в южных регионах России, включая Крым, установилась аномальная жара до +40 градусов. Для борьбы с повышенными температурами не все могут использовать кондиционеры. Однако есть несколько простых способов охладить комнату, которыми издавна пользовались наши предки. Несколько эффективных советов, как охладить помещение без использования кондиционеров, РИА Новости Крым собрали для вас в этом материале.

Правильно выбрать дом

Стоит сказать, что избежать многих проблем, связанных с перегревом помещений, можно при покупке недвижимости, правильно выбрав дом. Современные панельные дома нагреваются значительно быстрее, чем кирпичные или каменные. В маленьких комнатах с низкими потолками и небольшими окнами будет значительно жарче, чем в больших и светлых помещениях.
Если квартира находится на верхнем этаже прямо под крышей, и над ней нет технического этажа – жара обеспечена.
Дома, у которых толстые каменные стены, летом будут нагреваться дольше, а зимой – дольше остывать.

Зашторить окна

Самый простой способ охладить помещение без кондиционера в жару – перекрыть доступ света. Опустить жалюзи и зашторить окна стоит даже в самую облачную погоду, потому что количество тепла зависит не только от солнца. Тепловое (инфракрасное) излучение попадает в дома не только вместе с прямыми солнечными лучами, но и в рассеянном виде через облака.
Многие ошибочно думают, что шторы темного цвета для окон предпочтительнее. Однако, как известно, темный цвет поглощает свет, а светлый – отталкивает. Поэтому для борьбы с жарой лучше использовать светлые, хотя и очень плотные шторы или жалюзи.
Наиболее прохладная температура воздуха обычно фиксируется на рассвете – с четырех до семи часов утра. Поэтому на ночь следует открывать и шторы, и окна для проветривания, а днем их следует держать закрытыми.
Для затенения окон хорошо подойдет светоотражающая пленка, при покупке которой следует учитывать ее светопроницаемость и уровень отражения инфракрасного излучения. Также можно использовать обычную фольгу, которая прекрасно отражает свет и тепло. А неэстетичный вид окон, заклеенных фольгой, можно прикрыть шторами.

Проветривать помещения

Охладить воздух в комнате без использования кондиционера поможет регулярное проветривание. Делать это следует ночью, поскольку днем в помещение поступит теплый воздух снаружи. В течение дня, особенно с 12 до 16 часов, когда солнце максимально активно, окна нужно держать закрытыми и плотно зашторенными.

Регулярное увлажнение

В жаркую погоду из помещений лучше убрать ковры, лишние подушки и тому подобные текстильные изделия – они являются хорошими теплоизоляторами. Следует чаще проводить влажную уборку, мыть полы и протирать мебель холодной водой.
В течение дня можно чаще увлажнять воздух пульверизатором или с помощью специального прибора – увлажнителя воздуха.

Используем лед

Хороший способ охладить помещение в жару без кондиционера – расставить в комнатах бутылки со льдом. Чем больше их будет, тем ниже будет температура в комнате. Причем бутылки со льдом или холодной водой лучше ставить на верхних полках или на шкафах, поскольку теплый воздух легче холодного, и поэтому он поднимается вверх. Холодный воздух собирается внизу, у пола, поэтому для охлаждения тела некоторые советуют спать на полу.
Установлено, что пять-шесть бутылок со льдом могут понизить температуру в комнате до трех градусов. Причем стеклянные бутылки будут дольше держать температуру, чем пластиковые.

Выключаем лишние электроприборы

Прежде всего, чтобы понизить температуру в квартире, следует изолировать от других помещений кухню, где часто используются нагревательные приборы. Закрыть дверь, если ее нет – то хотя бы занавесить вход в кухню шторой и не забывать пользоваться вытяжкой.
Следует также помнить, что температура воздуха может подниматься от использования ламп накаливания. Поэтому для освещения лучше использовать светодиодные лампочки – они и не нагреваются, и электричество позволяют экономить.
Кроме того, надо постоянно следить за тем, чтобы лишние электроприборы были выключены, когда они не используются. Принтер, компьютер, телевизор, утюг, фен – все это следует выключать, даже если отлучаетесь на пару минут.

Правильно используем вентилятор

Чтобы охладить помещение без кондиционера, можно использовать вентилятор или люстры с вентилятором. Однако направлять его следует не на себя, как это делают многие. Лучше, если он будет обдувать холодным воздухом мебель, тем самым охлаждая ее, а вслед за ней и воздух в квартире.
Перед вентилятором также можно поставить бутылку со льдом – так воздух будет и охлаждаться, и увлажняться.
Если использовать все перечисленные советы в комплексе – то это, без сомнения, поможет пережить в помещениях без кондиционера даже самую большую жару.
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