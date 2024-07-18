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Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов
Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов
В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T17:26
2024-07-18T17:26
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
транспорт
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Исключение сделано только для транспорта, задействованного в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для пассажирских автобусов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отключения света в торговых центрах и на крупных промышленных объектах. Это связано с перегрузом электросетей из-за повышенных температур, а также с ремонтными работами на Ростовской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиВеерные отключения света в Крыму в четверг – адреса и срокиКак экономить электричество в жару – советы инженера
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, транспорт, дорожное движение
Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов

В Севастополе из-за жары запретили передвижение большегрузов по улицам

17:26 18.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРаботы по укладке асфальта
Работы по укладке асфальта - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"До 22 июля в Севастополе вводятся временные ограничения движения тяжеловесного транспорта. В эти дни проезд тяжеловесов будет запрещен по всей улично-дорожной сети города с 07:00 до 21:00", – говорится в сообщении.

Исключение сделано только для транспорта, задействованного в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для пассажирских автобусов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отключения света в торговых центрах и на крупных промышленных объектах. Это связано с перегрузом электросетей из-за повышенных температур, а также с ремонтными работами на Ростовской АЭС.
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СевастопольНовостиДепартамент транспорта СевастополяТранспортДорожное движение
 
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