https://crimea.ria.ru/20240718/asfalt-plavitsya-v-sevastopole-zapretili-dvizhenie-bolshegruzov-1138975335.html

Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов

Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов

В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T17:26

2024-07-18T17:26

2024-07-18T17:26

севастополь

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департамент транспорта севастополя

транспорт

дорожное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Исключение сделано только для транспорта, задействованного в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для пассажирских автобусов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отключения света в торговых центрах и на крупных промышленных объектах. Это связано с перегрузом электросетей из-за повышенных температур, а также с ремонтными работами на Ростовской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиВеерные отключения света в Крыму в четверг – адреса и срокиКак экономить электричество в жару – советы инженера

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, транспорт, дорожное движение