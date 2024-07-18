https://crimea.ria.ru/20240718/asfalt-plavitsya-v-sevastopole-zapretili-dvizhenie-bolshegruzov-1138975335.html
Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов
Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов
В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T17:26
2024-07-18T17:26
2024-07-18T17:26
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
транспорт
дорожное движение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111858/86/1118588600_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_c7029668ed5428d253afa20b2e62ba02.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Исключение сделано только для транспорта, задействованного в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для пассажирских автобусов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отключения света в торговых центрах и на крупных промышленных объектах. Это связано с перегрузом электросетей из-за повышенных температур, а также с ремонтными работами на Ростовской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиВеерные отключения света в Крыму в четверг – адреса и срокиКак экономить электричество в жару – советы инженера
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111858/86/1118588600_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c50e532a4f75917771257e13b62105d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, транспорт, дорожное движение
Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов
В Севастополе из-за жары запретили передвижение большегрузов по улицам