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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T09:58
2023-04-21T09:58
ураза-байрам
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.Поздравление президента"Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи Ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", - говорится в поздравительном послании.Президент отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию."Сегодня, в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку. И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения", - подчеркивается в поздравлении.Праздничное обращение муфтия КрымаМуфтий Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев также поздравил верующих с праздником."Наше самое главное желание и надежда, чтобы наш народ жил в мире и согласии на родной земле, чтобы он мог чтить и проводить свои религиозные и национальные обряды под мирным небом. Наша задача, чтобы работали мечети, читались пятикратные эзаны, и в наших медресе воспитывалось будущее поколение", - сказал Аблаев.Он пожелал спокойствия и единства каждой семье и всему народу.Главный праздничный байрам-намаз состоялся в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. На него съехались мусульмане из всех регионов Крыма.Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе. Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.В этом году Ураза выпал на 21 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрамМусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтиятСвященный месяц Рамадан: как он начался в Крыму
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ураза-байрам , мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), владимир путин (политик), эмирали аблаев, крым, религия, праздники и памятные даты, россия, новости
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

09:58 21.04.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-Байрама в Москве
Празднование Ураза-Байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.

Поздравление президента

"Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи Ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", - говорится в поздравительном послании.
Президент отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию.
"Сегодня, в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку. И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения", - подчеркивается в поздравлении.

Праздничное обращение муфтия Крыма

Муфтий Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев также поздравил верующих с праздником.
"Наше самое главное желание и надежда, чтобы наш народ жил в мире и согласии на родной земле, чтобы он мог чтить и проводить свои религиозные и национальные обряды под мирным небом. Наша задача, чтобы работали мечети, читались пятикратные эзаны, и в наших медресе воспитывалось будущее поколение", - сказал Аблаев.
Он пожелал спокойствия и единства каждой семье и всему народу.
"Аллах дал нам все, чтобы мы жили в мире и согласии с другими народами, все зависит от нас и наших действий, и мы должны проявлять мудрость, если хотим жить и развиваться на родной земле", - призвал муфтий Крыма.
© ЦРО "Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя"Мусульмане Крыма совершили праздничный байрам-намаз
Мусульмане Крыма совершили праздничный байрам-намаз
© ЦРО "Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя"
Мусульмане Крыма совершили праздничный байрам-намаз
Главный праздничный байрам-намаз состоялся в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. На него съехались мусульмане из всех регионов Крыма.
Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе. Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.
В этом году Ураза выпал на 21 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем.
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Ураза-байрамМусульманеДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)Владимир Путин (политик)Эмирали АблаевКрымРелигияПраздники и памятные датыРоссияНовости
 
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