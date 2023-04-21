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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T09:58

2023-04-21T09:58

2023-04-21T09:58

ураза-байрам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.Поздравление президента"Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи Ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", - говорится в поздравительном послании.Президент отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию."Сегодня, в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку. И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения", - подчеркивается в поздравлении.Праздничное обращение муфтия КрымаМуфтий Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев также поздравил верующих с праздником."Наше самое главное желание и надежда, чтобы наш народ жил в мире и согласии на родной земле, чтобы он мог чтить и проводить свои религиозные и национальные обряды под мирным небом. Наша задача, чтобы работали мечети, читались пятикратные эзаны, и в наших медресе воспитывалось будущее поколение", - сказал Аблаев.Он пожелал спокойствия и единства каждой семье и всему народу.Главный праздничный байрам-намаз состоялся в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. На него съехались мусульмане из всех регионов Крыма.Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе. Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.В этом году Ураза выпал на 21 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрамМусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтиятСвященный месяц Рамадан: как он начался в Крыму

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ураза-байрам , мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), владимир путин (политик), эмирали аблаев, крым, религия, праздники и памятные даты, россия, новости