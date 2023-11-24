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Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры
Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры
Ряд западных поисковых систем работают ангажировано, игнорируя и "отменяя" российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
владимир путин (политик)
россия
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Ряд западных поисковых систем работают ангажировано, игнорируя и "отменяя" российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Intelligence Journey, посвященной искусственному интеллекту.Таким образом, алгоритм, например, может указать машине, что российской культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Это своего рода "отмена" в цифровом пространстве, отметил Путин. Потом так же могут поступить и с другими культурами и цивилизациями, выпячивая себя, подчеркивая в этом пространстве свою исключительность, пояснил российский лидер.Президент РФ подчеркнул, что монопольное доминирование подобных чужих разработок в России "неприемлемо, опасно и недопустимо". При этом отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследия, знания, мудрости всех цивилизаций.Российский лидер также выразил убеждение, что технологический мир будущего должен быть многополярным, строить его нужно "вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал укреплять технологический суверенитетПод Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
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владимир путин (политик), россия, наука и технологии, искусственный интеллект, новости
Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры
Западные поисковые системы работают ангажировано и "отменяют" российскую культуру – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Ряд западных поисковых систем работают ангажировано, игнорируя и "отменяя" российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Intelligence Journey, посвященной искусственному интеллекту.
"Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру. Проще говоря, перед машиной ставят какую-то творческую задачу, и она решает ее, используя только англоязычный массив данных – тот, который удобен и выгоден разработчикам системы", – сказал глава государства.
Таким образом, алгоритм, например, может указать машине, что российской культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Это своего рода "отмена" в цифровом пространстве, отметил Путин. Потом так же могут поступить и с другими культурами и цивилизациями, выпячивая себя, подчеркивая в этом пространстве свою исключительность, пояснил российский лидер.
"Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам. Многие современные системы, обученные на западных данных и предназначенных для западного рынка, в полном смысле слова отражают ту часть западной этики, те нормы поведения и государственную политику, против которой мы возражаем", – добавил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что монопольное доминирование подобных чужих разработок в России "неприемлемо, опасно и недопустимо". При этом отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследия, знания, мудрости всех цивилизаций.
"Конечно, наши традиционные ценности, богатство русского языка и языков других народов России должны лежать в основе наших разработок. Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта, а также подключать к общей работе специалистов гуманитарных дисциплин", – указал Путин.
Российский лидер также выразил убеждение, что технологический мир будущего должен быть многополярным, строить его нужно "вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества".
"В наших планах создать хранилище кода, отечественные платформы и сервисы, которые нужны для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов. Предлагаю подумать о доступе наших партнеров из дружественных стран к российским языковым и генеративным моделям", – добавил глава государства.
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