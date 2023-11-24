https://crimea.ria.ru/20231124/putin-poiskovye-sistemy-zapada-rabotayut-na-otmenu-rossiyskoy-kultury-1133039211.html

Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры

Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры

Ряд западных поисковых систем работают ангажировано, игнорируя и "отменяя" российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T20:02

2023-11-24T20:02

2023-11-24T20:02

владимир путин (политик)

россия

наука и технологии

искусственный интеллект

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Ряд западных поисковых систем работают ангажировано, игнорируя и "отменяя" российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Intelligence Journey, посвященной искусственному интеллекту.Таким образом, алгоритм, например, может указать машине, что российской культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Это своего рода "отмена" в цифровом пространстве, отметил Путин. Потом так же могут поступить и с другими культурами и цивилизациями, выпячивая себя, подчеркивая в этом пространстве свою исключительность, пояснил российский лидер.Президент РФ подчеркнул, что монопольное доминирование подобных чужих разработок в России "неприемлемо, опасно и недопустимо". При этом отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследия, знания, мудрости всех цивилизаций.Российский лидер также выразил убеждение, что технологический мир будущего должен быть многополярным, строить его нужно "вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал укреплять технологический суверенитетПод Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, наука и технологии, искусственный интеллект, новости