https://crimea.ria.ru/20240130/vzryvy-progremeli-v-poltave-i-kremenchuge---chto-izvestno-1134573308.html

Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно

Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно

Серия мощных взрывов прозвучала во вторник в Полтаве, сообщил глава полтавской военно-гражданской администрации Филипп Пронин. РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T22:10

2024-01-30T22:10

2024-01-30T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала во вторник в Полтаве, сообщил глава полтавской военно-гражданской администрации Филипп Пронин.Также взрывы прогремели в Кременчуге, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.По данным официальной карты воздушных тревог Украины, сирены звучат в восьми областях страны.В Харькове ранее во вторник также прогремела серия взрывов, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Минобороны РФ 27 января сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год

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полтава

кременчуг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, происшествия, полтава, кременчуг, взрыв, новости, в мире