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Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно
Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно
Серия мощных взрывов прозвучала во вторник в Полтаве, сообщил глава полтавской военно-гражданской администрации Филипп Пронин. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T22:10
2024-01-30T22:10
украина
происшествия
полтава
кременчуг
взрыв
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала во вторник в Полтаве, сообщил глава полтавской военно-гражданской администрации Филипп Пронин.Также взрывы прогремели в Кременчуге, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.По данным официальной карты воздушных тревог Украины, сирены звучат в восьми областях страны.В Харькове ранее во вторник также прогремела серия взрывов, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Минобороны РФ 27 января сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
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РИА Новости Крым
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украина, происшествия, полтава, кременчуг, взрыв, новости, в мире
Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно

Серия мощных взрывов прозвучала во вторник в Кременчуге и Полтаве.

22:10 30.01.2024
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала во вторник в Полтаве, сообщил глава полтавской военно-гражданской администрации Филипп Пронин.
"Снова было громко. В Полтавской области действует воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале Пронин.
Также взрывы прогремели в Кременчуге, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По данным официальной карты воздушных тревог Украины, сирены звучат в восьми областях страны.
В Харькове ранее во вторник также прогремела серия взрывов, в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ 27 января сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаПроисшествияПолтаваКременчугВзрывНовостиВ мире
 
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