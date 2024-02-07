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Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
В среду утром взрывы прозвучали в двух регионах Украины – в Харькове и Николаеве, сигнал воздушной тревоги звучит в Одессе, Киеве и Полтавской области. Об этом... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T08:23
2024-02-07T08:23
2024-02-07T08:59
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взрыв
новости
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харьков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В среду утром взрывы прозвучали в двух регионах Украины – в Харькове и Николаеве, сигнал воздушной тревоги звучит в Одессе, Киеве и Полтавской области. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.Кроме того, ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram подтвердил, что в городе раздаются взрывы."В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны", - написал он.По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в города от взрывов пострадала нежилая инфраструктура. "Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал он в своем Telegram.Также на официальном Telegram-канале Одесской администрации утром в среду появилось сообщение, что в городе звучит сигнал воздушной тревоги.Также сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и Киевской области, сообщают местные власти."Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал в Telegram начальник военной администрации Киева Сергей Попко.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. "Взрыв в городе. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной тревоги", - написал он утром в среду в своем Telegram-канале.Сигнал воздушной тревоги звучит и в Полтавской области. Об этом в своих соцсетях проинформировал глава местной военно-гражданской администрации Филипп Пронин.Ранее сообщалось, что 4 февраля Вооруженные силы России уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области.Еще двумя днями ранее после массированного удара в Кривом Роге была повреждена подстанция.Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК УкраиныУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, новости, всу (вооруженные силы украины), киев, харьков, одесса, полтава
Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы – на Украине объявлена воздушная тревога
08:23 07.02.2024 (обновлено: 08:59 07.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В среду утром взрывы прозвучали в двух регионах Украины – в Харькове и Николаеве, сигнал воздушной тревоги звучит в Одессе, Киеве и Полтавской области. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.
Кроме того, ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
"В Харькове слышны взрывы... В Николаеве также слышны звуки взрывов", - приводит РИА Новости сообщение телеканала "Общественное" в Telegram.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram подтвердил, что в городе раздаются взрывы.
"В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны", - написал он.
По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в города от взрывов пострадала нежилая инфраструктура. "Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал он в своем Telegram.
Также на официальном Telegram-канале
Одесской администрации утром в среду появилось сообщение, что в городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Также сигнал воздушной тревоги звучит
в Киеве и Киевской области, сообщают местные власти.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал в Telegram начальник военной администрации Киева Сергей Попко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. "Взрыв в городе. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной тревоги", - написал он утром в среду в своем Telegram-канале.
Сигнал воздушной тревоги звучит
и в Полтавской области. Об этом в своих соцсетях проинформировал глава местной военно-гражданской администрации Филипп Пронин.
Ранее сообщалось, что 4 февраля Вооруженные силы России уничтожили склад
горючего ВСУ в Днепропетровской области.
Еще двумя днями ранее после массированного удара
в Кривом Роге была повреждена подстанция.
Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.
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