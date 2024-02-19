https://crimea.ria.ru/20240219/voennye-nato-voyuyut-na-ukraine-pod-vidom-naemnikov---genshtab-1135041781.html

Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб

Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб

Военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T06:56

2024-02-19T06:56

2024-02-19T06:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы - больше 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии - свыше 1,7 тысяч солдат, из Северной и Южной Америки - более 2,7 тысяч, из Африки - свыше 220 наемников.Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнение31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240210/generaly-trebuyut-deneg-zachem-nato-uchitsya-voyne-s-rossiey-1134772246.html

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новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), нато, сергей рудской, вооруженные силы россии, новости