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Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб
Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб
Военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T06:56
2024-02-19T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы - больше 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии - свыше 1,7 тысяч солдат, из Северной и Южной Америки - более 2,7 тысяч, из Африки - свыше 220 наемников.Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнение31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
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новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), нато, сергей рудской, вооруженные силы россии, новости
Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб

Солдаты НАТО на Украине управляют ПВО и ракетными системами - Рудской

06:56 19.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат в зоне СВО
Солдат в зоне СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".

"Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — сказал генерал-полковник.

По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.
По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы - больше 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии - свыше 1,7 тысяч солдат, из Северной и Южной Америки - более 2,7 тысяч, из Африки - свыше 220 наемников.
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