https://crimea.ria.ru/20240401/soglasilsya-sovershit-terakt-v-rostovskoy-oblasti-zaderzhali-muzhchinu-1136182900.html

Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину

Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину

Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который вступил в террористическую организацию и был готов на совершение террористических действий. Об этом РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T11:01

2024-04-01T11:01

2024-04-01T11:01

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ростовская область

терроризм

закон и право

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который вступил в террористическую организацию и был готов на совершение террористических действий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации", - сказано в сообщении.В настоящее время подозреваемый задержан. У него изъяли телефоны, с помощью которых он поддерживал связь с членами террористической организации.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). О какой именно организации идет речь, в ФСБ не уточнили.Накануне в Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, подозреваемых в планировании терактов. 29 марта ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. В тот же день местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростовская область, терроризм, закон и право, новости, общество