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Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину
Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину
Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который вступил в террористическую организацию и был готов на совершение террористических действий. Об этом РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T11:01
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ростовская область
терроризм
закон и право
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который вступил в террористическую организацию и был готов на совершение террористических действий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации", - сказано в сообщении.В настоящее время подозреваемый задержан. У него изъяли телефоны, с помощью которых он поддерживал связь с членами террористической организации.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). О какой именно организации идет речь, в ФСБ не уточнили.Накануне в Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, подозреваемых в планировании терактов. 29 марта ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. В тот же день местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростовская область, терроризм, закон и право, новости, общество
Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину

В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за участие в террористической организации

11:01 01.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который вступил в террористическую организацию и был готов на совершение террористических действий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации", - сказано в сообщении.
По имеющейся информации, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о том, что готов совершить диверсию или теракт в ее интересах.
В настоящее время подозреваемый задержан. У него изъяли телефоны, с помощью которых он поддерживал связь с членами террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). О какой именно организации идет речь, в ФСБ не уточнили.
Накануне в Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, подозреваемых в планировании терактов. 29 марта ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. В тот же день местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростовская областьТерроризмЗакон и правоНовостиОбщество
 
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