https://crimea.ria.ru/20240328/shvetsiya-ne-protiv-verbovki-svoikh-grazhdan-posolstvom-ukrainy-1136096285.html

Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины

Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины

Вербовка граждан Швеции посольством Украины для участия в боевых действиях не противоречит международному праву. Такое мнение озвучил пресс-секретарь МИД Швеции РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T12:26

2024-03-28T12:26

2024-03-28T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Вербовка граждан Швеции посольством Украины для участия в боевых действиях не противоречит международному праву. Такое мнение озвучил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск, пишет РИА Новости.Сайт посольства Украины в Стокгольме содержит информацию о так называемом "Интернациональном легионе", в который могут вступить граждане страны. При этом какие-либо требования к кандидатам в наемники, кроме "готовности к трудностям", не указаны.В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявляли, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры альянса непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. При этом больше всего иностранцев из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс. солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс., из Африки – свыше 220 наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнениеСколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны

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