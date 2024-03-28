Рейтинг@Mail.ru
Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240328/shvetsiya-ne-protiv-verbovki-svoikh-grazhdan-posolstvom-ukrainy-1136096285.html
Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины
Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины
Вербовка граждан Швеции посольством Украины для участия в боевых действиях не противоречит международному праву. Такое мнение озвучил пресс-секретарь МИД Швеции РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T12:26
2024-03-28T12:26
швеция
украина
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
новости сво
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111290/90/1112909067_0:65:966:608_1920x0_80_0_0_fb7f0933c6e70f8f584b9ed842ac1b0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Вербовка граждан Швеции посольством Украины для участия в боевых действиях не противоречит международному праву. Такое мнение озвучил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск, пишет РИА Новости.Сайт посольства Украины в Стокгольме содержит информацию о так называемом "Интернациональном легионе", в который могут вступить граждане страны. При этом какие-либо требования к кандидатам в наемники, кроме "готовности к трудностям", не указаны.В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявляли, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры альянса непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. При этом больше всего иностранцев из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс. солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс., из Африки – свыше 220 наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнениеСколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
швеция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111290/90/1112909067_35:0:931:672_1920x0_80_0_0_8710a1646af541d646d6838e392d8fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
швеция, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости сво, в мире, новости
Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины

Вербовка граждан Швеции в ВСУ не противоречит международному праву - МИД страны

12:26 28.03.2024
 
© AFP 2017 / Sven NackstrandЗдание МИД Швеции
Здание МИД Швеции
© AFP 2017 / Sven Nackstrand
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Вербовка граждан Швеции посольством Украины для участия в боевых действиях не противоречит международному праву. Такое мнение озвучил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск, пишет РИА Новости.
"Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным", – заявил Ванеск.
Сайт посольства Украины в Стокгольме содержит информацию о так называемом "Интернациональном легионе", в который могут вступить граждане страны. При этом какие-либо требования к кандидатам в наемники, кроме "готовности к трудностям", не указаны.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявляли, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.
Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры альянса непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.
По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. При этом больше всего иностранцев из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс. солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс., из Африки – свыше 220 наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение
Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
 
ШвецияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Иностранные наемники ВСУНовости СВОВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала