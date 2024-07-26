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За рулем по стране - сколько россиян выбирают автопутешествия

За рулем по стране - сколько россиян выбирают автопутешествия - РИА Новости Крым, 26.07.2024

За рулем по стране - сколько россиян выбирают автопутешествия

Подавляющее большинство россиян хотят совершать автопутешествия по России, при этом реально отправляются в такую поездку 32% граждан, большинству из которых... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T07:22

2024-07-26T07:22

2024-07-26T07:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Подавляющее большинство россиян хотят совершать автопутешествия по России, при этом реально отправляются в такую поездку 32% граждан, большинству из которых важна удобная транспортная инфраструктура и комфортные ночевки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование Всероссийской центра изучения общественного мнения.По данным исследования, за последний год в автопутешествие ездили 32% россиян, в основном - по Южному, Северо-Западному и Сибирскому федеральным округам. При этом 46% автотуристов выбирают активные поездки со сменой места ночевки, 17% из них не против переезжать ежедневно. Остальные готовы использовать автомобиль только чтобы добраться до места отдыха."Высокоразвитая придорожная инфраструктура - многофункциональные заправки с местами для ночевки и питания, автосервисы, медпункты - нужна 46% респондентов. Треть удовлетворяется заправками, где можно перекусить и воспользоваться туалетом. И только 15% готовы довольствоваться минимальными удобствами", - приводит АТОР данные исследования.Кроме того, большинству туристов нужен комфортный ночлег - 51% хотят останавливаться в гостиницах, 35% - на базах отдыха. Что касается продолжительности автопоездок, 51% уже съездили в путешествие на 1-3 дня, 19% - на скок больше недели. При этом желаемая средняя дальность поездки в два раза выше фактической – 2,2 тыс. км против 1,06 тыс. км."Интересно, что почти половина участников опроса общественного мнения – 48%, сказали, что в автопутешествии еще не были, но хотели бы. Доля женщин среди желающих открыть для себя новый вид отдыха, выше, чем доля мужчин – 52% против 48%. А всего интерес к длительным поездкам на машине в той или иной мере замечен у 80% россиян", - сказано в материале.Президент России Владимир Путин накануне разрешил заселять россиян в гостиницы при предъявлении водительских прав. Такой возможностью граждан обеспечат с 1 июля 2025 года. Кроме того, российский лидер поручил принять меры по обустройству участков дорог в составе автомобильных туристических маршрутов. На таких магистралях должны появиться системы навигации и информация о туристических объектах на маршрутах, устойчивая мобильная связь, площадки для отдыха с санитарными модулями, места для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил пересадить туристов на российские автобусыВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар летаПутин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, опрос