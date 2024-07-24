https://crimea.ria.ru/20240724/kogda-rossiyane-smogut-zaselyatsya-v-gostinitsy-po-voditelskim-pravam-1139098862.html

Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам

Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам

Президент России Владимир Путин разрешил заселять россиян в гостиницы при предъявлении водительских прав. Соответствующее поручение опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T15:20

2024-07-24T15:20

2024-07-24T15:20

россия

владимир путин (политик)

водительские права

общество

новости

закон и право

отдых

туризм

внутренний туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил заселять россиян в гостиницы при предъявлении водительских прав. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Кроме того, Путин поручил принять меры по обустройству участков дорог в составе автомобильных туристических маршрутов. В том числе на таких магистралях должны появиться системы навигации и информация о туристических объектах на маршрутах, устойчивая мобильная связь, площадки для отдыха с санитарными модулями, места для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу президент РФ Владимир Путин ставил в марте на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курортыНа развитие туризма в России выделят более 400 млрд рублейПутин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), водительские права, общество, новости, закон и право, отдых, туризм, внутренний туризм