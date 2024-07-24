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Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам
Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам
Президент России Владимир Путин разрешил заселять россиян в гостиницы при предъявлении водительских прав. Соответствующее поручение опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T15:20
2024-07-24T15:20
россия
владимир путин (политик)
водительские права
общество
новости
закон и право
отдых
туризм
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил заселять россиян в гостиницы при предъявлении водительских прав. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Кроме того, Путин поручил принять меры по обустройству участков дорог в составе автомобильных туристических маршрутов. В том числе на таких магистралях должны появиться системы навигации и информация о туристических объектах на маршрутах, устойчивая мобильная связь, площадки для отдыха с санитарными модулями, места для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу президент РФ Владимир Путин ставил в марте на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курортыНа развитие туризма в России выделят более 400 млрд рублейПутин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
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россия, владимир путин (политик), водительские права, общество, новости, закон и право, отдых, туризм, внутренний туризм
Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам

Путин поручил с 2025 года разрешить заселение в гостиницы по водительскому удостоверению

15:20 24.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыдача водительского удостоверения
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил заселять россиян в гостиницы при предъявлении водительских прав. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения", - сказано в поручении.
Кроме того, Путин поручил принять меры по обустройству участков дорог в составе автомобильных туристических маршрутов. В том числе на таких магистралях должны появиться системы навигации и информация о туристических объектах на маршрутах, устойчивая мобильная связь, площадки для отдыха с санитарными модулями, места для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.
Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу президент РФ Владимир Путин ставил в марте на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
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