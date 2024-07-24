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Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы
Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить туристическую отрасль России автобусами отечественного производства соответствующего класса, включив этот вид РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T15:09
2024-07-24T15:09
владимир путин (политик)
туризм
россия
производство
транспорт
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить туристическую отрасль России автобусами отечественного производства соответствующего класса, включив этот вид транспорта в программу льготного лизинга. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, опубликованном на сайте Кремля.Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о поддержке производства автодомов, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, а также об увеличении спроса на них.Доложить о принятых мерах правительство должно до 1 октября текущего года.Кроме того, кабмину поручено принять меры по обустройству участков автодорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов. Данное обустройство включает в том числе создание площадок для отдыха с санитарными модулями с возможностью обслуживания экскурсионных групп. Кроме того, на таких участках дорог необходимо обустроить площадки для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристовВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар летаСколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
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владимир путин (политик), туризм, россия, производство, транспорт, правительство россии, новости
Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы

Путин поручил обеспечить туристическую отрасль отечественными автобусами

15:09 24.07.2024
 
© Фото: пресс-служба Единой транспортной дирекцииВ салоне автобуса ЛиАЗ "Круиз", который начинает перевозки пассажиров, следующих по "единому" билету в Крым и обратном направлении
В салоне автобуса ЛиАЗ Круиз, который начинает перевозки пассажиров, следующих по единому билету в Крым и обратном направлении
© Фото: пресс-служба Единой транспортной дирекции
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить туристическую отрасль России автобусами отечественного производства соответствующего класса, включив этот вид транспорта в программу льготного лизинга. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ: а) принять меры, направленные на обеспечение туристской отрасли автобусами соответствующего класса, определив необходимые объемы и сроки поставки таких автобусов, с учетом возможности их производства на территории Российской Федерации; б) обеспечить включение туристических автобусов в программу льготного лизинга", - говорится в сообщении
Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о поддержке производства автодомов, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, а также об увеличении спроса на них.
Доложить о принятых мерах правительство должно до 1 октября текущего года.
Кроме того, кабмину поручено принять меры по обустройству участков автодорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов. Данное обустройство включает в том числе создание площадок для отдыха с санитарными модулями с возможностью обслуживания экскурсионных групп. Кроме того, на таких участках дорог необходимо обустроить площадки для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.
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Владимир Путин (политик)ТуризмРоссияПроизводствоТранспортПравительство РоссииНовости
 
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