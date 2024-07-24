https://crimea.ria.ru/20240724/putin-poruchil-peresadit-turistov-na-rossiyskie-avtobusy-1139097860.html

Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы

Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить туристическую отрасль России автобусами отечественного производства соответствующего класса, включив этот вид РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T15:09

2024-07-24T15:09

2024-07-24T15:09

владимир путин (политик)

туризм

россия

производство

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правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить туристическую отрасль России автобусами отечественного производства соответствующего класса, включив этот вид транспорта в программу льготного лизинга. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, опубликованном на сайте Кремля.Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о поддержке производства автодомов, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, а также об увеличении спроса на них.Доложить о принятых мерах правительство должно до 1 октября текущего года.Кроме того, кабмину поручено принять меры по обустройству участков автодорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов. Данное обустройство включает в том числе создание площадок для отдыха с санитарными модулями с возможностью обслуживания экскурсионных групп. Кроме того, на таких участках дорог необходимо обустроить площадки для размещения автодомов и функционирования мобильных торговых объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристовВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар летаСколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), туризм, россия, производство, транспорт, правительство россии, новости