https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-predlagayut-davat-subsidii-tolko-na-formu-proizvodstva-rossii-1125328900.html

В Крыму предлагают давать субсидии только на форму производства России

В Крыму предлагают давать субсидии только на форму производства России - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Крыму предлагают давать субсидии только на форму производства России

Директор одной из швейных фабрик Симферополя Александр Зайничук в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе подал... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T16:07

2022-11-11T16:07

2022-11-11T16:07

крым

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Директор одной из швейных фабрик Симферополя Александр Зайничук в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе подал рациональное предложение в Торгово-промышленную палату Республики Крым.Он предложил в крымском регионе или даже во всей России субсидии на школьную форму для малоимущих и многодетных давать только на приобретение товаров российского производства.Он отметил, несмотря на то, что в Крыму открылось более 60 мелких цехов производства одежды и обуви, это произошло "не благодаря помощи, а вопреки ей"."Нет помощи ни от федеральных властей, ни от региональных. Потому что банки кредитуют под такие проценты, под которые в принципе не выгодно было бы работать. Например, за границей кредиты составляют 1-2 процента, а у нас - от 6 до 12. Как можно в принципе конкурировать! Нет региональных программ, которые бы могли помочь предприятиям легкой промышленности, нам не о чем говорить: мы отдельно, а управление промышленности – отдельно", - заявил представитель Зайничук.Его слова подтвердил и президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк. По его мнению, легкая промышленность Китая, Турции и Индии, широко представленная в России, находится в лучших конкретных условиях по сравнению с отечественным производителем:"Кроме низких процентных ставок их правительство дотирует, о таком механизме мы можем только мечтать. Поэтому они конкуретноспособны. Нам нужно дать развиваться внутреннему рынку", – уверен чиновник.Председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская подчеркнула, что основная проблема крымских производителей одежды в том, что она реализуется в основном в большой России, а не в Крыму, так как стоимость аренды торговых площадей на полуострове очень высока.

https://crimea.ria.ru/20220916/krym-i-sevastopol-poluchat-56-mln-rubley-na-sotsialnye-kontrakty-1124522375.html

https://crimea.ria.ru/20220407/subsidirovanie-stavok-dlya-promyshlennosti-uvelicheno-vtroe--mishustin-1122876551.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, экономика