Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231123/prokuratura-sevastopolya-izyala-v-detskom-sadu-prosrochennye-produkty-1133019975.html
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты
Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T20:06
2023-11-23T20:06
прокуратура города севастополя
образование в крыму и севастополе
происшествия
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110125/03/1101250337_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_e2bf19a79a6c1f076b5de9522953a762.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Установлено, что при организации питания в одном из детских садов и в школе-интернате допущены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также ветеринарных правил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.По данным прокуратуры, при проверке детского сада обнаружили, что в нем хранилась мясная и рыбная продукция неизвестного происхождения без маркировки и с истекшим сроком годности. Ее планировали использовать для приготовления пищи воспитанникам. Также молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов и рыба без маркировки были выявлены в школе-интернате.Благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского района Севастополя использование этих продуктов было не допущено. Директору школы-интерната и заведующей детским садом были вынесены представления об устранении нарушений законодательства.Также прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по чч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов) и ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) в отношении лиц, которые допустили нарушения. Материалы дел сейчас находятся на рассмотрении в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратураПроверка школьного питания в Крыму – что нашел РоспотребнадзорГде искать защиту, если права ребенка нарушены?
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110125/03/1101250337_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_d78145e4dd5fd967dc98bb246a2ac41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, образование в крыму и севастополе, происшествия, новости, крым, новости крыма
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты

100 кг несвежих продуктов нашла прокуратура Севастополя в детском саду и школе-интернате

20:06 23.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДети за столом. Архивное фото
Дети за столом. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что при организации питания в одном из детских садов и в школе-интернате допущены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также ветеринарных правил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.
По данным прокуратуры, при проверке детского сада обнаружили, что в нем хранилась мясная и рыбная продукция неизвестного происхождения без маркировки и с истекшим сроком годности. Ее планировали использовать для приготовления пищи воспитанникам.
Также молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов и рыба без маркировки были выявлены в школе-интернате.
Благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского района Севастополя использование этих продуктов было не допущено. Директору школы-интерната и заведующей детским садом были вынесены представления об устранении нарушений законодательства.
"После вмешательства надзорного ведомства продукты питания без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов и просроченные общим весом более 98 кг уничтожены", - уточнили в ведомстве.
Также прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по чч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов) и ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) в отношении лиц, которые допустили нарушения. Материалы дел сейчас находятся на рассмотрении в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратура
Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
Где искать защиту, если права ребенка нарушены?
 
Прокуратура города СевастополяОбразование в Крыму и СевастополеПроисшествияНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму
20:51Формирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТО
20:50Крымский мост открыли для движения автомобилей
20:39Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
20:17На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
20:06Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты
19:46Проезд запрещен: Крымский мост закрыт
19:36Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой
19:19План "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС
18:59Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
18:41Когда закончат капремонт центральной площади Алушты
18:28Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
18:04В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
17:42Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы
17:29Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин
17:09ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома
16:52Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина
16:32Житель Херсонщины убил женщину ради 8 тысяч рублей и сумки с продуктами
15:56Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"
15:46В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии
Лента новостейМолния