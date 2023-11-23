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Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты
Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T20:06
2023-11-23T20:06
2023-11-23T20:06
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Установлено, что при организации питания в одном из детских садов и в школе-интернате допущены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также ветеринарных правил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.По данным прокуратуры, при проверке детского сада обнаружили, что в нем хранилась мясная и рыбная продукция неизвестного происхождения без маркировки и с истекшим сроком годности. Ее планировали использовать для приготовления пищи воспитанникам. Также молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов и рыба без маркировки были выявлены в школе-интернате.Благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского района Севастополя использование этих продуктов было не допущено. Директору школы-интерната и заведующей детским садом были вынесены представления об устранении нарушений законодательства.Также прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по чч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов) и ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) в отношении лиц, которые допустили нарушения. Материалы дел сейчас находятся на рассмотрении в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратураПроверка школьного питания в Крыму – что нашел РоспотребнадзорГде искать защиту, если права ребенка нарушены?
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прокуратура города севастополя, образование в крыму и севастополе, происшествия, новости, крым, новости крыма
Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты
100 кг несвежих продуктов нашла прокуратура Севастополя в детском саду и школе-интернате
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что при организации питания в одном из детских садов и в школе-интернате допущены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также ветеринарных правил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.
По данным прокуратуры, при проверке детского сада обнаружили, что в нем хранилась мясная и рыбная продукция неизвестного происхождения без маркировки и с истекшим сроком годности. Ее планировали использовать для приготовления пищи воспитанникам.
Также молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов и рыба без маркировки были выявлены в школе-интернате.
Благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского района Севастополя использование этих продуктов было не допущено. Директору школы-интерната и заведующей детским садом были вынесены представления об устранении нарушений законодательства.
"После вмешательства надзорного ведомства продукты питания без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов и просроченные общим весом более 98 кг уничтожены", - уточнили в ведомстве.
Также прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по чч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов) и ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) в отношении лиц, которые допустили нарушения. Материалы дел сейчас находятся на рассмотрении в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.
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