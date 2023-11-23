https://crimea.ria.ru/20231123/prokuratura-sevastopolya-izyala-v-detskom-sadu-prosrochennye-produkty-1133019975.html

Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты

Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Прокуратура Севастополя изъяла в детском саду просроченные продукты

Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T20:06

2023-11-23T20:06

2023-11-23T20:06

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Использование просроченных и немаркированных продуктов для питания детей в двух образовательных учреждениях Севастополя пресекли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Установлено, что при организации питания в одном из детских садов и в школе-интернате допущены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также ветеринарных правил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.По данным прокуратуры, при проверке детского сада обнаружили, что в нем хранилась мясная и рыбная продукция неизвестного происхождения без маркировки и с истекшим сроком годности. Ее планировали использовать для приготовления пищи воспитанникам. Также молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов и рыба без маркировки были выявлены в школе-интернате.Благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского района Севастополя использование этих продуктов было не допущено. Директору школы-интерната и заведующей детским садом были вынесены представления об устранении нарушений законодательства.Также прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по чч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов) и ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) в отношении лиц, которые допустили нарушения. Материалы дел сейчас находятся на рассмотрении в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратураПроверка школьного питания в Крыму – что нашел РоспотребнадзорГде искать защиту, если права ребенка нарушены?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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