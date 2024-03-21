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В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора

В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора

В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T16:41

2024-03-21T16:41

2024-03-21T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее информации, за 2024 и 2025 годы планируется отремонтировать 13 пищеблоков в Республике Крым и восемь в Севастополе."Эта работа продолжается и органами, и учреждениями образовательной сферы. Мы все понимаем даже на бытовом уровне, что любой ремонт требует обновления через какой-то определенный период времени", - уточнила она.По ее словам, без соответствующей материальной базы, которая позволяет готовить пищу, и без создания соответствующих условий по обеспечению эпидемиологической безопасности для сотрудников, которые там работают, невозможно говорить о здоровом питании школьников.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммыПрограммы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыПочти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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