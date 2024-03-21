Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240321/v-krymu-remontiruyut-pischebloki-dannye-rospotrebnadzora-1135898555.html
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора
В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T16:41
2024-03-21T16:49
новости
наталья пеньковская
роспотребнадзор
образование в крыму и севастополе
новости крыма
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/32/1113813243_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ea757f98f0868e1021ec613f8b27c101.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее информации, за 2024 и 2025 годы планируется отремонтировать 13 пищеблоков в Республике Крым и восемь в Севастополе."Эта работа продолжается и органами, и учреждениями образовательной сферы. Мы все понимаем даже на бытовом уровне, что любой ремонт требует обновления через какой-то определенный период времени", - уточнила она.По ее словам, без соответствующей материальной базы, которая позволяет готовить пищу, и без создания соответствующих условий по обеспечению эпидемиологической безопасности для сотрудников, которые там работают, невозможно говорить о здоровом питании школьников.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммыПрограммы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыПочти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/32/1113813243_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_aba2e0d5e39a8bca82602ea7c2a35b12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, наталья пеньковская, роспотребнадзор, образование в крыму и севастополе, новости крыма, риа новости крым
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора

Пеньковская: в Крыму за полтора года отремонтирован 131 пищеблок

16:41 21.03.2024 (обновлено: 16:49 21.03.2024)
 
© Фото отдела информационного обеспечения администрации ЯлтыОтремонтированный пищеблок в Ливадийской школе
Отремонтированный пищеблок в Ливадийской школе
© Фото отдела информационного обеспечения администрации Ялты
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"За последние полтора года в республике 131 пищеблок приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства. Это довольно большая работа, которая проведена на территории республики. В 2022-2023 году капитальный ремонт проведен на 11 пищеблоках в 20 образовательных организациях (в Республике Крым – 14, в Севастополе - 6) и в 2024-2025-х годах эта работа, связанная с капитальными ремонтами пищеблоков, будет продолжена", - сказала Пеньковская.

По ее информации, за 2024 и 2025 годы планируется отремонтировать 13 пищеблоков в Республике Крым и восемь в Севастополе.
"Эта работа продолжается и органами, и учреждениями образовательной сферы. Мы все понимаем даже на бытовом уровне, что любой ремонт требует обновления через какой-то определенный период времени", - уточнила она.
По ее словам, без соответствующей материальной базы, которая позволяет готовить пищу, и без создания соответствующих условий по обеспечению эпидемиологической безопасности для сотрудников, которые там работают, невозможно говорить о здоровом питании школьников.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы
Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
 
НовостиНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзорОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину
19:06В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД
18:55Вторую и третью части фильма "Чебурашка" начнут снимать летом - Гармаш
18:37Сергей Жигунов попал под обстрел в Севастополе
18:27Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен
18:12Академия ПСБ поможет создать бизнес бывшим военным Крыма
18:01Отходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огайя из Крыма
17:43В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории
17:40Рейд в Севастополе открыт
17:34Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу
17:31Когда на Херсонщине откроют центр военно-спортивной подготовки "Воин"
17:15В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000
17:12Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
17:05Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
16:45ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Каховке – ранен мужчина
16:41В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора
16:25Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе
16:16В Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделю
16:08На Крымском мосту открыли движение
16:04В Крыму более 60 юнкоров попробовали себя в роли журналистов
Лента новостейМолния