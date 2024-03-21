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В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора
В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T16:41
2024-03-21T16:41
2024-03-21T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее информации, за 2024 и 2025 годы планируется отремонтировать 13 пищеблоков в Республике Крым и восемь в Севастополе."Эта работа продолжается и органами, и учреждениями образовательной сферы. Мы все понимаем даже на бытовом уровне, что любой ремонт требует обновления через какой-то определенный период времени", - уточнила она.По ее словам, без соответствующей материальной базы, которая позволяет готовить пищу, и без создания соответствующих условий по обеспечению эпидемиологической безопасности для сотрудников, которые там работают, невозможно говорить о здоровом питании школьников.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммыПрограммы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыПочти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
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новости, наталья пеньковская, роспотребнадзор, образование в крыму и севастополе, новости крыма, риа новости крым
В Крыму ремонтируют пищеблоки: данные Роспотребнадзора
Пеньковская: в Крыму за полтора года отремонтирован 131 пищеблок
16:41 21.03.2024 (обновлено: 16:49 21.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства 131 пищеблок. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым
рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"За последние полтора года в республике 131 пищеблок приведен в соответствие с требованиями санитарного законодательства. Это довольно большая работа, которая проведена на территории республики. В 2022-2023 году капитальный ремонт проведен на 11 пищеблоках в 20 образовательных организациях (в Республике Крым – 14, в Севастополе - 6) и в 2024-2025-х годах эта работа, связанная с капитальными ремонтами пищеблоков, будет продолжена", - сказала Пеньковская.
По ее информации, за 2024 и 2025 годы планируется отремонтировать 13 пищеблоков в Республике Крым и восемь в Севастополе.
"Эта работа продолжается и органами, и учреждениями образовательной сферы. Мы все понимаем даже на бытовом уровне, что любой ремонт требует обновления через какой-то определенный период времени", - уточнила она.
По ее словам, без соответствующей материальной базы, которая позволяет готовить пищу, и без создания соответствующих условий по обеспечению эпидемиологической безопасности для сотрудников, которые там работают, невозможно говорить о здоровом питании школьников.
Ранее сообщалось
, что президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.
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