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Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
В некоторых крымских школах вместо традиционного пропуска по электронной карте теперь сканируют лица учащихся и сотрудников. Так работают более совершенные... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T07:45
2024-03-03T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В некоторых крымских школах вместо традиционного пропуска по электронной карте теперь сканируют лица учащихся и сотрудников. Так работают более совершенные охранные системы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.По словам замминистра, подобные системы допуска уже работают в образовательных учреждениях Ялты, Симферополя, а также в некоторых школах других муниципальных образований."Пока эта система себя оправдывает, но для того, чтобы ее ввести на территории всей Республики Крым, необходимо соответствующее оборудование и, конечно, финансирование", - сказал Тимур Асанов.Постепенно на такие системы допуска перейдут все крымские образовательные учреждения, предупредил он.На данный момент вход в большинство крымских школ осуществляется по картам. В 2023 году в министерстве образования Крыма ввели единую систему автоматизированного питания и контроля доступа, а рамках которой ребенок может зайти в школу по специальной банковской карте. Ею же можно расплачиваться за продукты питания в столовой.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все привыкнут": в министерстве образования рассказали об охране школШкольникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтисьВ Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
безопасность республики крым и севастополя, безопасность, тимур асанов, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, школа, минобраз крыма
Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц

В крымских школах начали сканировать лица учеников и сотрудников

07:45 03.03.2024
 
© DepostipHotos / ArturVerkhovetskiyДевочки в школе во время перемены. Архивное фото
Девочки в школе во время перемены. Архивное фото
© DepostipHotos / ArturVerkhovetskiy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В некоторых крымских школах вместо традиционного пропуска по электронной карте теперь сканируют лица учащихся и сотрудников. Так работают более совершенные охранные системы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.
"В некоторых образовательных учреждениях Крыма такая система уже есть, она сейчас проверяется в качестве тестовой. Она позволяет свести вообще к минимуму несанкционированный пропуск людей, которые не имеют отношения к образовательному процессу. Система хорошая, правильная, я думаю, что она будет развиваться не только в Республике Крым, но и по всей России", - сказал он.
По словам замминистра, подобные системы допуска уже работают в образовательных учреждениях Ялты, Симферополя, а также в некоторых школах других муниципальных образований.
"Пока эта система себя оправдывает, но для того, чтобы ее ввести на территории всей Республики Крым, необходимо соответствующее оборудование и, конечно, финансирование", - сказал Тимур Асанов.
Постепенно на такие системы допуска перейдут все крымские образовательные учреждения, предупредил он.
На данный момент вход в большинство крымских школ осуществляется по картам. В 2023 году в министерстве образования Крыма ввели единую систему автоматизированного питания и контроля доступа, а рамках которой ребенок может зайти в школу по специальной банковской карте. Ею же можно расплачиваться за продукты питания в столовой.
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