https://crimea.ria.ru/20240303/pochti-setchatka-glaza-v-shkolakh-kryma-testiruyut-sistemu-skanirovaniya-lits-1135291059.html

Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц

Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц

В некоторых крымских школах вместо традиционного пропуска по электронной карте теперь сканируют лица учащихся и сотрудников. Так работают более совершенные... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T07:45

2024-03-03T07:45

2024-03-03T07:45

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В некоторых крымских школах вместо традиционного пропуска по электронной карте теперь сканируют лица учащихся и сотрудников. Так работают более совершенные охранные системы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.По словам замминистра, подобные системы допуска уже работают в образовательных учреждениях Ялты, Симферополя, а также в некоторых школах других муниципальных образований."Пока эта система себя оправдывает, но для того, чтобы ее ввести на территории всей Республики Крым, необходимо соответствующее оборудование и, конечно, финансирование", - сказал Тимур Асанов.Постепенно на такие системы допуска перейдут все крымские образовательные учреждения, предупредил он.На данный момент вход в большинство крымских школ осуществляется по картам. В 2023 году в министерстве образования Крыма ввели единую систему автоматизированного питания и контроля доступа, а рамках которой ребенок может зайти в школу по специальной банковской карте. Ею же можно расплачиваться за продукты питания в столовой.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все привыкнут": в министерстве образования рассказали об охране школШкольникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтисьВ Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, безопасность, тимур асанов, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, школа, минобраз крыма