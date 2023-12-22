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В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ
В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ - РИА Новости Крым, 22.12.2023
В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ
Привлечение к охране образовательных учреждений сотрудников Росгвардии однозначно станет реальной помощью в защите, так как обеспечивать ее будут профессионалы. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T07:10
2023-12-22T07:10
радио "спутник в крыму"
крым
образование в крыму и севастополе
школа
общество
дети
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Привлечение к охране образовательных учреждений сотрудников Росгвардии однозначно станет реальной помощью в защите, так как обеспечивать ее будут профессионалы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала депутат Госсовета Крыма, директор средней общеобразовательной школа № 13 им. Александра Невского" в Симферополе Ирина Рулла.В Госдуму внесен законопроект об охране детсадов, школ и техникумов сотрудниками Росгвардии. В Совете Федерации поддержали идею, отметив, что частные охранные предприятия в этой части показали свою несостоятельность.Она признала, что сотрудники частных предприятий, на которых сегодня по договорам возлагается ответственность за безопасность в образовательных учреждениях, это, как правило, люди предпенсионного или пенсионного возраста. Тогда как действующие росгвардецы – молодые, полные сил и, что самое главное, имеющие определенный уровень физической подготовки."Я как директор школы готова заключить и 80 договоров, лишь бы нас охраняли действительно подготовленные люди. А мы сейчас говорим "школа готова", но она готова на уровне инструкций", – заключила депутат.Специалист по антитеррористической безопасности Борис Сергеев еще в 2018 году, после инцидента в одной из школ Симферополя, заявлял, что ответственными за безопасность в учебных заведениях должны быть специально обученные работники. В 2021 году о том, что охранять образовательные учреждения должны организации, получившее на это специальное разрешение от Росгвардии либо сами росгвардейцы в интервью РИА Новости Крым заявлял полковник запаса ФСБ России Вячеслав Климонтов и экс-глава управления Росгвардии по Севастополю Сергей Колбин (ныне сенатор РФ). Одним из последних трагических инцидентов в школе стала стрельба, которую устроила 14-летняя ученица гимназии в Брянске. Читайте также на РИА Новости Крым:Как остановить стрельбу в школах: мнение крымского психиатраПосле стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестомНа профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, образование в крыму и севастополе, школа, общество, дети, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости
В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ

Школы и детские сады Крыма должны охранять действительно подготовленные люди

07:10 22.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник Росгвардии у одной из школ в Симферополе
Сотрудник Росгвардии у одной из школ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Привлечение к охране образовательных учреждений сотрудников Росгвардии однозначно станет реальной помощью в защите, так как обеспечивать ее будут профессионалы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала депутат Госсовета Крыма, директор средней общеобразовательной школа № 13 им. Александра Невского" в Симферополе Ирина Рулла.
В Госдуму внесен законопроект об охране детсадов, школ и техникумов сотрудниками Росгвардии. В Совете Федерации поддержали идею, отметив, что частные охранные предприятия в этой части показали свою несостоятельность.
"Кричу "Ура!" однозначно. Это специалисты, они подготовленные и знают, как ориентироваться в той или иной ситуации. Конечно же, это очень большой плюс. Это будет действительно первая ступень охраны школ и детсадов", – сказала Рулла.
Она признала, что сотрудники частных предприятий, на которых сегодня по договорам возлагается ответственность за безопасность в образовательных учреждениях, это, как правило, люди предпенсионного или пенсионного возраста. Тогда как действующие росгвардецы – молодые, полные сил и, что самое главное, имеющие определенный уровень физической подготовки.
"Я как директор школы готова заключить и 80 договоров, лишь бы нас охраняли действительно подготовленные люди. А мы сейчас говорим "школа готова", но она готова на уровне инструкций", – заключила депутат.
Специалист по антитеррористической безопасности Борис Сергеев еще в 2018 году, после инцидента в одной из школ Симферополя, заявлял, что ответственными за безопасность в учебных заведениях должны быть специально обученные работники.
В 2021 году о том, что охранять образовательные учреждения должны организации, получившее на это специальное разрешение от Росгвардии либо сами росгвардейцы в интервью РИА Новости Крым заявлял полковник запаса ФСБ России Вячеслав Климонтов и экс-глава управления Росгвардии по Севастополю Сергей Колбин (ныне сенатор РФ).
Одним из последних трагических инцидентов в школе стала стрельба, которую устроила 14-летняя ученица гимназии в Брянске.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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