https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-otsenili-initsiativu-privlech-rosgvardiyu-k-zaschite-shkol-1133718450.html

В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ

В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ - РИА Новости Крым, 22.12.2023

В Крыму оценили инициативу привлечь Росгвардию к защите школ

Привлечение к охране образовательных учреждений сотрудников Росгвардии однозначно станет реальной помощью в защите, так как обеспечивать ее будут профессионалы. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T07:10

2023-12-22T07:10

2023-12-22T07:10

радио "спутник в крыму"

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Привлечение к охране образовательных учреждений сотрудников Росгвардии однозначно станет реальной помощью в защите, так как обеспечивать ее будут профессионалы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала депутат Госсовета Крыма, директор средней общеобразовательной школа № 13 им. Александра Невского" в Симферополе Ирина Рулла.В Госдуму внесен законопроект об охране детсадов, школ и техникумов сотрудниками Росгвардии. В Совете Федерации поддержали идею, отметив, что частные охранные предприятия в этой части показали свою несостоятельность.Она признала, что сотрудники частных предприятий, на которых сегодня по договорам возлагается ответственность за безопасность в образовательных учреждениях, это, как правило, люди предпенсионного или пенсионного возраста. Тогда как действующие росгвардецы – молодые, полные сил и, что самое главное, имеющие определенный уровень физической подготовки."Я как директор школы готова заключить и 80 договоров, лишь бы нас охраняли действительно подготовленные люди. А мы сейчас говорим "школа готова", но она готова на уровне инструкций", – заключила депутат.Специалист по антитеррористической безопасности Борис Сергеев еще в 2018 году, после инцидента в одной из школ Симферополя, заявлял, что ответственными за безопасность в учебных заведениях должны быть специально обученные работники. В 2021 году о том, что охранять образовательные учреждения должны организации, получившее на это специальное разрешение от Росгвардии либо сами росгвардейцы в интервью РИА Новости Крым заявлял полковник запаса ФСБ России Вячеслав Климонтов и экс-глава управления Росгвардии по Севастополю Сергей Колбин (ныне сенатор РФ). Одним из последних трагических инцидентов в школе стала стрельба, которую устроила 14-летняя ученица гимназии в Брянске. Читайте также на РИА Новости Крым:Как остановить стрельбу в школах: мнение крымского психиатраПосле стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестомНа профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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