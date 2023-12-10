После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом
После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии отправлена под домашний арест
14:39 10.12.2023 (обновлено: 14:41 10.12.2023)
© Объединенная пресс-слуюба судов общей юрисдикции Брянской областиЗаместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
© Объединенная пресс-слуюба судов общей юрисдикции Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"10 декабря Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя директора МБОУ "Гимназия № 5" по административно-хозяйственной работе Л.В. Католиковой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", – сказано в сообщении пресс-службы.
По версии следствия, Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, непосредственное исполнение которого было возложено на сотрудников частной охранной организации, в результате чего ученица гимназии пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников.
Накануне Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5.
Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
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