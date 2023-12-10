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После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом
После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом - РИА Новости Крым, 10.12.2023
После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом
Заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T14:39
2023-12-10T14:41
брянск
стрельба в школе брянска
брянская область
новости
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происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.По версии следствия, Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, непосредственное исполнение которого было возложено на сотрудников частной охранной организации, в результате чего ученица гимназии пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников.Накануне Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5.Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
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РИА Новости Крым
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брянск, стрельба в школе брянска, брянская область, новости, суд, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом

После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии отправлена под домашний арест

14:39 10.12.2023 (обновлено: 14:41 10.12.2023)
 
© Объединенная пресс-слуюба судов общей юрисдикции Брянской областиЗаместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Заместителю директора МБОУ Гимназия № 5 Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
© Объединенная пресс-слуюба судов общей юрисдикции Брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"10 декабря Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя директора МБОУ "Гимназия № 5" по административно-хозяйственной работе Л.В. Католиковой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", – сказано в сообщении пресс-службы.
По версии следствия, Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, непосредственное исполнение которого было возложено на сотрудников частной охранной организации, в результате чего ученица гимназии пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников.
Накануне Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5.
Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
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БрянскСтрельба в школе БрянскаБрянская областьНовостиСудПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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