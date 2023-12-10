https://crimea.ria.ru/20231210/posle-strelby-v-shkole-bryanska-zamdirektora-gimnazii-pod-domashnim-arestom-1133437052.html

После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом

После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом - РИА Новости Крым, 10.12.2023

После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом

Заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T14:39

2023-12-10T14:39

2023-12-10T14:41

брянск

стрельба в школе брянска

брянская область

новости

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происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.По версии следствия, Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, непосредственное исполнение которого было возложено на сотрудников частной охранной организации, в результате чего ученица гимназии пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников.Накануне Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5.Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, стрельба в школе брянска, брянская область, новости, суд, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)