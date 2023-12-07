https://crimea.ria.ru/20231207/shkolnitsa-ustroila-strelbu-v-bryanske--chto-izvestno-1133361993.html

Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно

Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно

Ученица устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Брянская городская администрация. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T10:07

2023-12-07T10:07

2023-12-07T10:17

брянск

общество

происшествия

новости

школа

стрельба в школе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Ученица устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Брянская городская администрация.ЧП произошло в четверг в 9:15. По предварительной информации, огонь открыла ученица восьмого класса. Она принесла оружие с собой. На месте происшествия работают оперативные спецслужбы. Школа оцеплена сотрудниками полиции. "Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой", - уточнили в пресс-службе администрации.

брянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, общество, происшествия, новости, школа, стрельба в школе