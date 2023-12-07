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Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно
Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно
Ученица устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Брянская городская администрация. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T10:07
2023-12-07T10:07
2023-12-07T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Ученица устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Брянская городская администрация.ЧП произошло в четверг в 9:15. По предварительной информации, огонь открыла ученица восьмого класса. Она принесла оружие с собой. На месте происшествия работают оперативные спецслужбы. Школа оцеплена сотрудниками полиции. "Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой", - уточнили в пресс-службе администрации.
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брянск, общество, происшествия, новости, школа, стрельба в школе
Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно
Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске - есть погибшие
10:07 07.12.2023 (обновлено: 10:17 07.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Ученица устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Брянская городская администрация.
ЧП произошло в четверг в 9:15. По предварительной информации, огонь открыла ученица восьмого класса. Она принесла оружие с собой.
"По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно один из погибших — сама девушка, которая выстрелила в себя", - говорится в Telegram-канале администрации.
На месте происшествия работают оперативные спецслужбы. Школа оцеплена сотрудниками полиции.
"Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой", - уточнили в пресс-службе администрации.