https://crimea.ria.ru/20231209/direktor-i-sotrudnitsa-chop-arestovany-posle-strelby-v-shkole-bryanska-1133422984.html

Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска

Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска

Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5. Об... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T17:34

2023-12-09T17:34

2023-12-09T18:37

брянская область

стрельба в школе брянска

брянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.Отмечается, что сотрудница охранной организации обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).Кроме того, суд заключил под стражу до 6 февраля 2024 года и директора "ЧОО Агентство Экскалибур". ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, стрельба в школе брянска, брянск, происшествия, общество, суд, приговор, новости