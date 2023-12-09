Рейтинг@Mail.ru
Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231209/direktor-i-sotrudnitsa-chop-arestovany-posle-strelby-v-shkole-bryanska-1133422984.html
Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска
Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска
Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5. Об... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T17:34
2023-12-09T18:37
брянская область
стрельба в школе брянска
брянск
происшествия
общество
суд
приговор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/09/1133422834_0:487:960:1027_1920x0_80_0_0_0084c992462a3ec5ce18226a3ad6c2c5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.Отмечается, что сотрудница охранной организации обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).Кроме того, суд заключил под стражу до 6 февраля 2024 года и директора "ЧОО Агентство Экскалибур". ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.
брянская область
брянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/09/1133422834_0:249:960:969_1920x0_80_0_0_ed5d63a77dc6ff003592fedf82712910.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, стрельба в школе брянска, брянск, происшествия, общество, суд, приговор, новости
Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска

Суд до 6 февраля заключил под стражу сотрудницу и директора ЧОПа после ЧП в школе Брянска

17:34 09.12.2023 (обновлено: 18:37 09.12.2023)
 
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской областиСотрудница ЧОП арестована после стрельбы в школе Брянска
Сотрудница ЧОП арестована после стрельбы в школе Брянска
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Отмечается, что сотрудница охранной организации обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

"По версии органов следствия, охранница, являясь сотрудником ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", допустила в здание МБОУ "Гимназия № 5" ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников. Двое учеников погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд заключил под стражу до 6 февраля 2024 года и директора "ЧОО Агентство Экскалибур".
ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.
По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.
 
Брянская областьСтрельба в школе БрянскаБрянскПроисшествияОбществоСудПриговорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06Силовики устанавливают причину взрыва в центре Симферополя
19:56Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей
19:39Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной
19:14Крымский мост свободен для проезда
19:00Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
18:21Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне
18:01Неистово горжусь: Симоньян поздравила "Россию сегодня" с юбилеем
17:34Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска
17:16Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть
17:00Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
16:45Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе
16:26Больше ста машин ждут проезда по Крымскому мосту
16:09Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году
15:42В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков
15:24Раненный при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне
15:00Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
14:44Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине
14:37Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
14:33ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушения
14:17У Крымского моста выросла очередь
Лента новостейМолния