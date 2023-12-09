Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска
Суд до 6 февраля заключил под стражу сотрудницу и директора ЧОПа после ЧП в школе Брянска
17:34 09.12.2023 (обновлено: 18:37 09.12.2023)
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской областиСотрудница ЧОП арестована после стрельбы в школе Брянска
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Отмечается, что сотрудница охранной организации обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).
"По версии органов следствия, охранница, являясь сотрудником ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", допустила в здание МБОУ "Гимназия № 5" ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников. Двое учеников погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения", - сказано в сообщении.
Кроме того, суд заключил под стражу до 6 февраля 2024 года и директора "ЧОО Агентство Экскалибур".
ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.
По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.