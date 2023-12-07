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Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в Москву - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в Москву
Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в Москву - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в Москву
Двоих пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска спецбортом доставят на лечение в Москву, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще трое раненых... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T22:54
2023-12-07T22:55
брянская область
стрельба в школе брянска
александр богомаз
происшествия
общество
минздрав рф
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Двоих пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска спецбортом доставят на лечение в Москву, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще трое раненых останутся в областной больнице Брянска. Об этом после визита в медучреждение сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Поговорили с врачами, пообщались с родителями ребят. Брянские медики оказали всю необходимую квалифицированную помощь. Жизни детей ничего не угрожает. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое", - написал губернатор в своем telegram-канале.Детей доставят в Российскую детскую клиническую больницу. Перевозить пострадавших будут прибывшим в регион спецбортом МЧС России под контролем специалистов Минздрава. При этом трое пострадавших детей продолжат лечение в Брянске."Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии. Помимо оказания медицинской помощи, пострадавшим и их семьям психологическую помощь оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России. Специалисты будут работать в регионе несколько дней", - добавил Богомаз.Сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам. а после покончила с собой. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения.После ЧП следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часуПри стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро раненыУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
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РИА Новости Крым
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брянская область, стрельба в школе брянска, александр богомаз, происшествия, общество, минздрав рф, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), здравоохранение в россии, новости
Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в Москву

Двоих пострадавших при стрельбе в Брянске детей доставят в Москву

22:54 07.12.2023 (обновлено: 22:55 07.12.2023)
 
© Telegram Александр БогомазВласти посетили пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска детей в больнице
Власти посетили пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска детей в больнице
© Telegram Александр Богомаз
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Двоих пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска спецбортом доставят на лечение в Москву, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще трое раненых останутся в областной больнице Брянска. Об этом после визита в медучреждение сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Поговорили с врачами, пообщались с родителями ребят. Брянские медики оказали всю необходимую квалифицированную помощь. Жизни детей ничего не угрожает. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое", - написал губернатор в своем telegram-канале.
Детей доставят в Российскую детскую клиническую больницу. Перевозить пострадавших будут прибывшим в регион спецбортом МЧС России под контролем специалистов Минздрава.
При этом трое пострадавших детей продолжат лечение в Брянске.
"Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии. Помимо оказания медицинской помощи, пострадавшим и их семьям психологическую помощь оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России. Специалисты будут работать в регионе несколько дней", - добавил Богомаз.
Сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам. а после покончила с собой. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения.
После ЧП следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.
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Брянская областьСтрельба в школе БрянскаАлександр БогомазПроисшествияОбществоМинздрав РФМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Здравоохранение в РоссииНовости
 
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