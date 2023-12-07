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Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России
Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России
Пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска доставят в медицинские учреждения Москвы спецбортом МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T18:27
2023-12-07T18:30
брянск
стрельба в школе брянска
происшествия
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
здравоохранение в россии
москва
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска доставят в медицинские учреждения Москвы спецбортом МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в полете пострадавших будут сопровождать врачи.Также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.Сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения. После ЧП следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часуПодросток убил своего 11-летнего друга в МосквеКак травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
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Новости
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брянск, стрельба в школе брянска, происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), здравоохранение в россии, москва, новости
Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России

Пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска эвакуируют в Москву спецбортом МЧС России

18:27 07.12.2023 (обновлено: 18:30 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкУчения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Учения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска доставят в медицинские учреждения Москвы спецбортом МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы. На вертолете Ми-8 - медицинский модуль", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в полете пострадавших будут сопровождать врачи.
Также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.
Сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения.
После ЧП следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.
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