https://crimea.ria.ru/20231207/ranenykh-pri-strelbe-v-shkole-bryanska-evakuiruyut-spetsbortom-mchs-rossii-1133378481.html

Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России

Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России

Пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска доставят в медицинские учреждения Москвы спецбортом МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T18:27

2023-12-07T18:27

2023-12-07T18:30

брянск

стрельба в школе брянска

происшествия

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

здравоохранение в россии

москва

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска доставят в медицинские учреждения Москвы спецбортом МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в полете пострадавших будут сопровождать врачи.Также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.Сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения. После ЧП следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часуПодросток убил своего 11-летнего друга в МосквеКак травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога

https://crimea.ria.ru/20231207/ustroivshaya-strelbu-v-shkole-bryanska-pokonchila-soboy-1133362538.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, стрельба в школе брянска, происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), здравоохранение в россии, москва, новости