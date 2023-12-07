https://crimea.ria.ru/20231207/vosmiklassnitsa-ustroila-strelbu-v-shkole-bryanska--vse-o-chp-k-etomu-chasu-1133364370.html

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу

Двое детей погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии, которую устроила ученица восьмого класса. Сейчас на месте происшествия... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T11:34

2023-12-07T11:34

2023-12-07T11:43

брянская область

брянск

происшествия

новости

стрельба в школе

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общество

александр богомаз

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Двое детей погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии, которую устроила ученица восьмого класса. Сейчас на месте происшествия работают силовики, здание оцеплено, учащиеся отпущены домой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Трагедия в БрянскеСообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам.Власти региона окажут помощь семье погибшей девочки и раненым детям, заверил он.Уголовное делоПосле ЧП следователи возбудили уголовное дело. Сейчас территория школы оцеплена, на месте работают правоохранители. Уже известно, что выстрелы были произведены из помпового ружья.Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойПри стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены

брянская область

брянск

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2023

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брянская область, брянск, происшествия, новости, стрельба в школе, школа, общество, александр богомаз, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), стрельба в школе брянска