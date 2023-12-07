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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу
Двое детей погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии, которую устроила ученица восьмого класса. Сейчас на месте происшествия... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T11:34
2023-12-07T11:43
брянская область
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происшествия
новости
стрельба в школе
школа
общество
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Двое детей погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии, которую устроила ученица восьмого класса. Сейчас на месте происшествия работают силовики, здание оцеплено, учащиеся отпущены домой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Трагедия в БрянскеСообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам.Власти региона окажут помощь семье погибшей девочки и раненым детям, заверил он.Уголовное делоПосле ЧП следователи возбудили уголовное дело. Сейчас территория школы оцеплена, на месте работают правоохранители. Уже известно, что выстрелы были произведены из помпового ружья.Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойПри стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены
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РИА Новости Крым
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брянская область, брянск, происшествия, новости, стрельба в школе, школа, общество, александр богомаз, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), стрельба в школе брянска
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу

При стрельбе в школе Брянска погибли двое детей и пятеро ранены – все о ЧП к этому часу

11:34 07.12.2023 (обновлено: 11:43 07.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Двое детей погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии, которую устроила ученица восьмого класса. Сейчас на месте происшествия работают силовики, здание оцеплено, учащиеся отпущены домой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Трагедия в Брянске
Сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно сообщалось, что восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам.

"Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу. Им оказывается необходимая помощь", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем ТГ-канале.

Власти региона окажут помощь семье погибшей девочки и раненым детям, заверил он.
Уголовное дело
После ЧП следователи возбудили уголовное дело. Сейчас территория школы оцеплена, на месте работают правоохранители. Уже известно, что выстрелы были произведены из помпового ружья.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области по факту инцидента в одном из образовательных учреждений Брянска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ. По предварительным данным, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников", - проинформировали в СК.

Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.
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