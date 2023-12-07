https://crimea.ria.ru/20231207/ustroivshaya-strelbu-v-shkole-bryanska-pokonchila-soboy-1133362538.html

Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой

Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой

Устроившая стрельбу в гимназии Брянска ранила троих человек и покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T10:23

2023-12-07T10:23

2023-12-07T10:33

брянская область

новости

происшествия

стрельба в школе

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Устроившая стрельбу в гимназии Брянска ранила троих человек и покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.ЧП произошло в четверг в 9:15 в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и открыла огонь. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырех раненых, однако сейчас в полиции уточнили количество пострадавших.На месте происшествия работают оперативные службы. Все школьники отправлены домой. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновленоТрагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траурВосемь человек погибли при стрельбе в Пермском университете

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, новости, происшествия, стрельба в школе, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, школа