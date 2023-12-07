Рейтинг@Mail.ru
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231207/ustroivshaya-strelbu-v-shkole-bryanska-pokonchila-soboy-1133362538.html
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
Устроившая стрельбу в гимназии Брянска ранила троих человек и покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T10:23
2023-12-07T10:33
брянская область
новости
происшествия
стрельба в школе
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Устроившая стрельбу в гимназии Брянска ранила троих человек и покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.ЧП произошло в четверг в 9:15 в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и открыла огонь. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырех раненых, однако сейчас в полиции уточнили количество пострадавших.На месте происшествия работают оперативные службы. Все школьники отправлены домой. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновленоТрагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траурВосемь человек погибли при стрельбе в Пермском университете
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a846c69a559909d7a1d785ccf90a16db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, новости, происшествия, стрельба в школе, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, школа
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой

Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица ранила троих и покончила с собой – УМВД

10:23 07.12.2023 (обновлено: 10:33 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Устроившая стрельбу в гимназии Брянска ранила троих человек и покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
ЧП произошло в четверг в 9:15 в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и открыла огонь. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырех раненых, однако сейчас в полиции уточнили количество пострадавших.
"По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают оперативные службы. Все школьники отправлены домой. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.
Читайте также на РИА Новости Крым:

ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
Восемь человек погибли при стрельбе в Пермском университете
 
Брянская областьНовостиПроисшествияСтрельба в школеМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
11:13Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда
10:56Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы
10:52При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены
10:42В Керченском проливе штормовое предупреждение: как работает переправа
10:23Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
10:14Выборы президента России состоятся 17 марта
10:13Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента
10:07Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известно
10:00Покупай и экономь: как сократить затраты на покупки к Новому году
09:51Часть Севастополя из-за аварии останется без воды
09:43Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГ
09:30Как гроссмейстер из Крыма Карякин помогает бойцам СВО
09:10Обстановка на Крымском мосту в четверг утром
08:44Сильное землетрясение произошло в Азербайджане
08:37На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей
08:04"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции
07:45Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда
07:31Гроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем Буруновым
06:58Названа самая острая проблема ученых Крыма и России
Лента новостейМолния