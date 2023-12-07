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Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
Устроившая стрельбу в гимназии Брянска ранила троих человек и покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T10:23
2023-12-07T10:23
2023-12-07T10:33
брянская область
новости
происшествия
стрельба в школе
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Устроившая стрельбу в гимназии Брянска ранила троих человек и покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.ЧП произошло в четверг в 9:15 в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и открыла огонь. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырех раненых, однако сейчас в полиции уточнили количество пострадавших.На месте происшествия работают оперативные службы. Все школьники отправлены домой. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновленоТрагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траурВосемь человек погибли при стрельбе в Пермском университете
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, новости, происшествия, стрельба в школе, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, школа
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица ранила троих и покончила с собой – УМВД
10:23 07.12.2023 (обновлено: 10:33 07.12.2023)