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При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены

При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 07.12.2023

При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены

При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T10:52

2023-12-07T10:52

2023-12-07T11:11

брянская область

стрельба в школе

новости

школа

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По информации Минздрава России, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и открыла огонь. Она ранила нескольких человек и покончила с собой. Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, стрельба в школе, новости, школа, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия