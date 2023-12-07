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При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены
При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 07.12.2023
При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены
При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T10:52
2023-12-07T11:11
брянская область
стрельба в школе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По информации Минздрава России, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и открыла огонь. Она ранила нескольких человек и покончила с собой. Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
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брянская область, стрельба в школе, новости, школа, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены

При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены – Следком России

10:52 07.12.2023 (обновлено: 11:11 07.12.2023)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Следственными органами СК России по Брянской области по факту инцидента в одном из образовательных учреждений Брянска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ. По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По информации Минздрава России, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и открыла огонь. Она ранила нескольких человек и покончила с собой.
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Брянская областьСтрельба в школеНовостиШколаОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Происшествия
 
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