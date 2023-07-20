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Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве
Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве
В Москве раскрыто убийство 11-летнего ребенка. В преступлении признался 13-летний подросток, который был знакомым погибшего, сообщает пресс-служба Следственного РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T09:19
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москва
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Москве раскрыто убийство 11-летнего ребенка. В преступлении признался 13-летний подросток, который был знакомым погибшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Как уточнили в пресс-службе, убийство совершено 19 июля, мальчики были знакомы, задержанный дал признательные показания.Следственные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвыВ Крыму подросток чуть не убил отца ножом"Игра в кальмара" и подростковая агрессия: психолог провела параллели
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москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, общество, новости
Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве

Следком России: 13-летний подросток признался в убийстве своего друга в Москве

09:19 20.07.2023 (обновлено: 09:23 20.07.2023)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Москве раскрыто убийство 11-летнего ребенка. В преступлении признался 13-летний подросток, который был знакомым погибшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Как уточнили в пресс-службе, убийство совершено 19 июля, мальчики были знакомы, задержанный дал признательные показания.
"В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года. Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета", - сказано в сообщении.
Следственные мероприятия продолжаются.
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