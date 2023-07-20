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Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве
Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве
В Москве раскрыто убийство 11-летнего ребенка. В преступлении признался 13-летний подросток, который был знакомым погибшего, сообщает пресс-служба Следственного РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T09:19
2023-07-20T09:19
2023-07-20T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Москве раскрыто убийство 11-летнего ребенка. В преступлении признался 13-летний подросток, который был знакомым погибшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Как уточнили в пресс-службе, убийство совершено 19 июля, мальчики были знакомы, задержанный дал признательные показания.Следственные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвыВ Крыму подросток чуть не убил отца ножом"Игра в кальмара" и подростковая агрессия: психолог провела параллели
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москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, общество, новости
Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве
Следком России: 13-летний подросток признался в убийстве своего друга в Москве
09:19 20.07.2023 (обновлено: 09:23 20.07.2023)