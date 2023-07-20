https://crimea.ria.ru/20230720/podrostok-ubil-svoego-11-letnego-druga-v-moskve-1130183398.html

Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве

Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве

В Москве раскрыто убийство 11-летнего ребенка. В преступлении признался 13-летний подросток, который был знакомым погибшего, сообщает пресс-служба Следственного РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T09:19

2023-07-20T09:19

2023-07-20T09:23

москва

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Москве раскрыто убийство 11-летнего ребенка. В преступлении признался 13-летний подросток, который был знакомым погибшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Как уточнили в пресс-службе, убийство совершено 19 июля, мальчики были знакомы, задержанный дал признательные показания.Следственные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвыВ Крыму подросток чуть не убил отца ножом"Игра в кальмара" и подростковая агрессия: психолог провела параллели

https://crimea.ria.ru/20210212/Iz-za-smerti-muzhchiny-v-drake-s-podrostkom-proveryat-shkolu-v-Sevastopole-1119251533.html

москва

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, общество, новости