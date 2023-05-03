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Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвы
Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвы - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвы
В Белграде задержан 14-летний подросток, подозреваемый в стрельбе в школе. Об этом со ссылкой на издание "Вечерне новости" сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:58
2023-05-03T10:58
2023-05-03T10:58
происшествия
в мире
стрельба в школе
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Белграде задержан 14-летний подросток, подозреваемый в стрельбе в школе. Об этом со ссылкой на издание "Вечерне новости" сообщает РИА Новости.Стрельба произошла в среду утром в школе в районе Врачар. По предварительным данным сербской полиции, в результате ЧП погиб охранник учреждения и ранены несколько человек.Возле школы работают правоохранители и сотрудники скорой помощи.Ранее в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического пистолета в учеников. Прибывшие на место правоохранители изъяли у него оружие. По их информации, несколько детей пострадали и были направлены в больницу. Девятиклассника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школыМассовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срокЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
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происшествия, в мире, стрельба в школе, новости, общество
Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвы
Подросток устроил стрельбу в школе в Белграде: погиб охранник и ранены ученики