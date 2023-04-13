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В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы
В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы - РИА Новости Крым, 13.04.2023
В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы
Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, случившегося в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где ученик 9-го класса открыл стрельбу... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T15:15
2023-04-13T15:15
2023-04-13T15:33
санкт-петербург
происшествия
общество
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
стрельба в школе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, случившегося в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического пистолета в учеников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, пишет РИА Новости.Как рассказали полицейским учителя школы, в которой произошел инцидент, девятиклассник стрелял из "пневматики" в учащихся 8-х классов, подкараулив их в туалете на перемене после первого урока.Кроме того, удалось установить, что тем же утром, до начала уроков, девятиклассник "подстрелил" двух семиклассников на улице, возле школы.По информации правоохранителей, пострадавшие дети направлены в больницу. Девятиклассника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в участок также вызвали его отца.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срокРади жизни на Земле: как школьники отметили освобождение СимферополяВ Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, происшествия, общество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), стрельба в школе
В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы
В Петербурге девятиклассник стрелял в учеников из пневматического пистолета
15:15 13.04.2023 (обновлено: 15:33 13.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, случившегося в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического пистолета в учеников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, пишет РИА Новости.
Как рассказали полицейским учителя школы, в которой произошел инцидент, девятиклассник стрелял из "пневматики" в учащихся 8-х классов, подкараулив их в туалете на перемене после первого урока.
"На место оперативно прибыли сотрудники полиции. У подростка был изъят пневматический пистолет", - отметили в ГУМВД.
Кроме того, удалось установить, что тем же утром, до начала уроков, девятиклассник "подстрелил" двух семиклассников на улице, возле школы.
По информации правоохранителей, пострадавшие дети направлены в больницу. Девятиклассника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в участок также вызвали его отца.
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