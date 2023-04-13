https://crimea.ria.ru/20230413/v-peterburge-devyatiklassnik-strelyal-po-uchenikam-iz-svoey-shkoly-1128157505.html

В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы

В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы - РИА Новости Крым, 13.04.2023

В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, случившегося в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где ученик 9-го класса открыл стрельбу... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T15:15

2023-04-13T15:15

2023-04-13T15:33

санкт-петербург

происшествия

общество

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

стрельба в школе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, случившегося в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического пистолета в учеников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, пишет РИА Новости.Как рассказали полицейским учителя школы, в которой произошел инцидент, девятиклассник стрелял из "пневматики" в учащихся 8-х классов, подкараулив их в туалете на перемене после первого урока.Кроме того, удалось установить, что тем же утром, до начала уроков, девятиклассник "подстрелил" двух семиклассников на улице, возле школы.По информации правоохранителей, пострадавшие дети направлены в больницу. Девятиклассника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в участок также вызвали его отца.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срокРади жизни на Земле: как школьники отметили освобождение СимферополяВ Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, общество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), стрельба в школе