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Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя
Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя
В Крыму прошла традиционная акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле". В этом году ее приурочили к 79-й годовщине освобождения Симферополя. У памятника... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T09:01
2023-04-13T09:01
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В Крыму прошла традиционная акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле". В этом году ее приурочили к 79-й годовщине освобождения Симферополя. У памятника "Партизанская гильза" на вершине Ангар-Бурун, что на Чатыр-Даге, был установлен почтовый ящик, сделанный из патронного магазина легендарного пулемета Максим. В нем будет храниться "Летопись земли крымской". Это своеобразная книга памяти поколений – ушедших, настоящих и будущих.Участниками акции стали учителя, учащиеся и их родители, а также выпускники симферопольских школ №15, 29 и 38. Их поддержали педагоги и школьники из Евпатории и Джанкойского района. Всего более 130 человек.Как это было – в видео РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле" в Крыму
Акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле" в Крыму
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видео, история, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, общество, образование в крыму и севастополе, риа новости крым, новости крыма, крым, 78-я годовщина великой победы
Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя

Школьники увековечили "Летопись земли крымской" у партизанского мемориала на Чатыр-Даге

09:01 13.04.2023
 
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В Крыму прошла традиционная акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле". В этом году ее приурочили к 79-й годовщине освобождения Симферополя. У памятника "Партизанская гильза" на вершине Ангар-Бурун, что на Чатыр-Даге, был установлен почтовый ящик, сделанный из патронного магазина легендарного пулемета Максим. В нем будет храниться "Летопись земли крымской". Это своеобразная книга памяти поколений – ушедших, настоящих и будущих.
Участниками акции стали учителя, учащиеся и их родители, а также выпускники симферопольских школ №15, 29 и 38. Их поддержали педагоги и школьники из Евпатории и Джанкойского района. Всего более 130 человек.
Как это было – в видео РИА Новости Крым.
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Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
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