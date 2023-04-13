https://crimea.ria.ru/20230413/radi-zhizni-na-zemle-kak-shkolniki-otmetili-osvobozhdenie-simferopolya-1128148862.html

Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя

Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя

В Крыму прошла традиционная акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле". В этом году ее приурочили к 79-й годовщине освобождения Симферополя. У памятника... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T09:01

2023-04-13T09:01

2023-04-13T09:01

видео

история

крым в истории: секреты, факты, фото

крым в великой отечественной войне

общество

образование в крыму и севастополе

риа новости крым

новости крыма

крым

78-я годовщина великой победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0c/1128148745_0:9:819:470_1920x0_80_0_0_ffb5dd9ec732913db5cb1528c8ad57bd.jpg

В Крыму прошла традиционная акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле". В этом году ее приурочили к 79-й годовщине освобождения Симферополя. У памятника "Партизанская гильза" на вершине Ангар-Бурун, что на Чатыр-Даге, был установлен почтовый ящик, сделанный из патронного магазина легендарного пулемета Максим. В нем будет храниться "Летопись земли крымской". Это своеобразная книга памяти поколений – ушедших, настоящих и будущих.Участниками акции стали учителя, учащиеся и их родители, а также выпускники симферопольских школ №15, 29 и 38. Их поддержали педагоги и школьники из Евпатории и Джанкойского района. Всего более 130 человек.Как это было – в видео РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле" в Крыму Акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле" в Крыму 2023-04-13T09:01 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, история, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, общество, образование в крыму и севастополе, риа новости крым, новости крыма, крым, 78-я годовщина великой победы