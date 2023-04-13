https://crimea.ria.ru/20230413/radi-zhizni-na-zemle-kak-shkolniki-otmetili-osvobozhdenie-simferopolya-1128148862.html
Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя
Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя
В Крыму прошла традиционная акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле". В этом году ее приурочили к 79-й годовщине освобождения Симферополя. У памятника... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T09:01
2023-04-13T09:01
2023-04-13T09:01
видео
история
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
общество
образование в крыму и севастополе
риа новости крым
новости крыма
крым
78-я годовщина великой победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0c/1128148745_0:9:819:470_1920x0_80_0_0_ffb5dd9ec732913db5cb1528c8ad57bd.jpg
В Крыму прошла традиционная акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле". В этом году ее приурочили к 79-й годовщине освобождения Симферополя. У памятника "Партизанская гильза" на вершине Ангар-Бурун, что на Чатыр-Даге, был установлен почтовый ящик, сделанный из патронного магазина легендарного пулемета Максим. В нем будет храниться "Летопись земли крымской". Это своеобразная книга памяти поколений – ушедших, настоящих и будущих.Участниками акции стали учителя, учащиеся и их родители, а также выпускники симферопольских школ №15, 29 и 38. Их поддержали педагоги и школьники из Евпатории и Джанкойского района. Всего более 130 человек.Как это было – в видео РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0c/1128148745_90:0:729:479_1920x0_80_0_0_cc46aea97f20f9f6e35fc5327add8437.jpg
Акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле" в Крыму
Акция в рамках проекта "Ради жизни на Земле" в Крыму
2023-04-13T09:01
true
PT1M37S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, история, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, общество, образование в крыму и севастополе, риа новости крым, новости крыма, крым, 78-я годовщина великой победы
Ради жизни на Земле: как школьники отметили освобождение Симферополя
Школьники увековечили "Летопись земли крымской" у партизанского мемориала на Чатыр-Даге