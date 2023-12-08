https://crimea.ria.ru/20231208/posle-strelby-v-gimnazii-bryanska-vozbuzhdeno-delo-o-khalatnosti-1133392711.html

После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности

После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности - РИА Новости Крым, 08.12.2023

После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности

В отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска, где накануне произошла стрельба, возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора. Об... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T13:26

2023-12-08T13:26

2023-12-08T13:27

генеральная прокуратура рф

брянск

брянская область

стрельба в школе брянска

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска, где накануне произошла стрельба, возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры областиКак отметили в ведомстве, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа в гимназию был убран.По результатам соответствующей прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшее по неосторожность смерть двух и более лиц".ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло накануне утром. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка – обновлено

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генеральная прокуратура рф, брянск, брянская область, стрельба в школе брянска, новости