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После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности
После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности - РИА Новости Крым, 08.12.2023
После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности
В отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска, где накануне произошла стрельба, возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора. Об... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T13:26
2023-12-08T13:27
генеральная прокуратура рф
брянск
брянская область
стрельба в школе брянска
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска, где накануне произошла стрельба, возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры областиКак отметили в ведомстве, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа в гимназию был убран.По результатам соответствующей прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшее по неосторожность смерть двух и более лиц".ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло накануне утром. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка – обновлено
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РИА Новости Крым
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генеральная прокуратура рф, брянск, брянская область, стрельба в школе брянска, новости
После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности

После стрельбы в гимназии №5 Брянска в отношении дирекции возбуждено дело о халатности

13:26 08.12.2023 (обновлено: 13:27 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Мазунин / Перейти в фотобанкСтрельба в школе Брянска
Стрельба в школе Брянска - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Андрей Мазунин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска, где накануне произошла стрельба, возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области
Как отметили в ведомстве, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа в гимназию был убран.
"Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием", – говорится в сообщении.
По результатам соответствующей прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшее по неосторожность смерть двух и более лиц".
ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло накануне утром. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.
По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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Генеральная прокуратура РФБрянскБрянская областьСтрельба в школе БрянскаНовости
 
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