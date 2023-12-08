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Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска
Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети перенесли эвакуацию в Москву удовлетворительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T09:32
2023-12-08T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети перенесли эвакуацию в Москву удовлетворительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло накануне утром. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения. В полете детей сопровождали специалисты сводной медицинской бригады Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санавиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф. Остальные пострадавшие школьники остаются в местных медучреждениях и находятся в состоянии средней степени тяжести. Брянские врачи проводят экстренные телемедицинские консультации с московскими коллегами. После ЧП в четверг следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима. Читайте также на РИА Новости Крым: Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
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брянск, брянская область, стрельба в школе брянска, минздрав рф, новости, дети, москва
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Брянска

09:32 08.12.2023 (обновлено: 09:53 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет санавиации Ми-8
Вертолет санавиации Ми-8 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети перенесли эвакуацию в Москву удовлетворительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло накануне утром. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения.
"Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно", - сообщили в профильном министерстве.
В полете детей сопровождали специалисты сводной медицинской бригады Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санавиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф.
Остальные пострадавшие школьники остаются в местных медучреждениях и находятся в состоянии средней степени тяжести. Брянские врачи проводят экстренные телемедицинские консультации с московскими коллегами.
После ЧП в четверг следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.
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БрянскБрянская областьСтрельба в школе БрянскаМинздрав РФНовостидетиМосква
 
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