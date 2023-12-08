https://crimea.ria.ru/20231208/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-pri-strelbe-bryanskimi-shkolnikami-1133385549.html
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска
Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети перенесли эвакуацию в Москву удовлетворительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T09:32
2023-12-08T09:32
2023-12-08T09:53
брянск
брянская область
стрельба в школе брянска
минздрав рф
новости
дети
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/08/1133385416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c59d9bebbae7a4348fe2f7c258e94d14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети перенесли эвакуацию в Москву удовлетворительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло накануне утром. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения. В полете детей сопровождали специалисты сводной медицинской бригады Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санавиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф. Остальные пострадавшие школьники остаются в местных медучреждениях и находятся в состоянии средней степени тяжести. Брянские врачи проводят экстренные телемедицинские консультации с московскими коллегами. После ЧП в четверг следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима. Читайте также на РИА Новости Крым: Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
брянск
брянская область
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/08/1133385416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_442a2fdf31a0998446d7ce9699930f3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, брянская область, стрельба в школе брянска, минздрав рф, новости, дети, москва
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Брянска
09:32 08.12.2023 (обновлено: 09:53 08.12.2023)