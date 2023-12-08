https://crimea.ria.ru/20231208/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-pri-strelbe-bryanskimi-shkolnikami-1133385549.html

Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска

Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска

Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети перенесли эвакуацию в Москву удовлетворительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T09:32

2023-12-08T09:32

2023-12-08T09:53

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стрельба в школе брянска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети перенесли эвакуацию в Москву удовлетворительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло накануне утром. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате стрельбы двое детей погибли и пятеро получили ранения. В полете детей сопровождали специалисты сводной медицинской бригады Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санавиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф. Остальные пострадавшие школьники остаются в местных медучреждениях и находятся в состоянии средней степени тяжести. Брянские врачи проводят экстренные телемедицинские консультации с московскими коллегами. После ЧП в четверг следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Брянской области. Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима. Читайте также на РИА Новости Крым: Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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