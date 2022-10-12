https://crimea.ria.ru/20221012/tret-energeticheskoy-infrastruktury-ukrainy-porazhena-zayavili-v-kieve-1124832541.html

Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве

Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве

Треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T09:54

2022-10-12T09:54

2022-10-12T09:54

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN."Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено", — сказал министр, говоря о последствиях массированных ракетных ударов по объектам энергетики и военного управления Украины.Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки). Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).Действующие АЭС Украины. Справка >>По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.Вооруженные силы РФ в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-kieve-i-drugikh-oblastyakh-ukrainy-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124831671.html

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