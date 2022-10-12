Рейтинг@Mail.ru
Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221012/tret-energeticheskoy-infrastruktury-ukrainy-porazhena-zayavili-v-kieve-1124832541.html
Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве
Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве
Треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T09:54
2022-10-12T09:54
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122872963_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a6e168a925f7845e96b83f97f3543fa5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN."Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено", — сказал министр, говоря о последствиях массированных ракетных ударов по объектам энергетики и военного управления Украины.Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки). Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).Действующие АЭС Украины. Справка &gt;&gt;По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.Вооруженные силы РФ в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-kieve-i-drugikh-oblastyakh-ukrainy-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124831671.html
https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122872963_117:0:1101:738_1920x0_80_0_0_abadd9a9116ed9cfc3f8d8006d5b1832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости
Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве

Министр энергетики Украины Галущенко: 30% энергетической инфраструктуры страны поражено

09:54 12.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN.
"Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено", — сказал министр, говоря о последствиях массированных ракетных ударов по объектам энергетики и военного управления Украины.
Загрязнение воздуха в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
09:24
В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога
Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки). Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).
Действующие АЭС Украины. Справка >>
По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.
Пульт управления в машинном зале Новояворовской ТЭЦ во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:58
Что осталось от энергосистемы Украины
Вооруженные силы РФ в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
 
УкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала