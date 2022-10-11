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Действующие АЭС Украины. Справка - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Действующие АЭС Украины. Справка
Действующие АЭС Украины. Справка - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Действующие АЭС Украины. Справка
До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T13:22
2022-10-11T13:22
украина
экономика
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До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР.Самая мощная – Запорожская АЭС, расположенная в 5-ти км от города Энергодар, на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Считается самой крупной в Европе.Строительство станции началось при СССР в 1979 году. После того, как в октябре 1995 года на ней запустили 6-й блок, установленная мощность составила свыше 6 тыс. МВт. Ежегодно генерировала около 40 млрд кВт/ч – почти половину всей атомной энергии Украины.В настоящее время Запорожская АЭС находится на освобожденной территории и практически выведена из энергосистемы сопредельного государства.Южно-Украинская АЭС построена в 80-х годах в городе Южноукраинск Николаевской области, в ста с лишним километрах от Николаева. Все три энергоблока введены в эксплуатацию при СССР, последний – в 1989 г. Суммарная мощность блоков – 2850 МВт.Годовая выработка электричества - 18 564 млн. кВт/ч.В течение года вырабатывает 25% всей энергии АЭС на Украине и на 96% покрывает потребности в электроэнергии Николаевской, Херсонской, Одесской областей.Ровенская АЭС (РАЭС) находится в четырех километрах от города Вараш (в 1977—2016 гг. — Кузнецовск) около реки Стыр. Строительство станции началось в 1973 году. Два первых энергоблока ввели в эксплуатацию в 1980 -1981 годах, третий – в 1986. Четвертый тоже начали строить при СССР, но завершить не успели. Энергоблок ввели в эксплуатацию уже при Украине – в 2004 г.Суммарная мощность блоков АЭС 2 657 МВт.Годовая выработка электричества 17 143 млн. кВт/чОбеспечивает выработку 9% электроэнергии от общего баланса в Украине.Ровенская стала первой АЭС в СССР, прошедшей проверку МАГАТЭ.Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин Хмельницкой области. Строительство было начато в 1981 году с расчетом на то, что энергия будет поставляться также Польше в рамках сотрудничества по линии электропередачи "Хмельницкая АЭС (СССР) – Жешув (Польша)". Строительство началось в 1981 году, в конце 1987 года был введен в эксплуатацию первый блок и подготовлены площадки для трех других блоков.Но запуск второго блока состоялся только в 2006 году, а 3 и 4 блоки так и не достроены. В том числе и из-за того, что в 2015 году президент Украины Петр Порошенко инициировал разрыв сотрудничества между Росатомом (РФ) и Минтопэнерго Украины.Суммарная мощность блоков – около 2 тыс. МВт.Годовая выработка электричества - 9 млн. кВт/ч.Оператором всех четырех действующих атомных электростанций Украины до недавнего времени являлось украинское Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", созданное в октябре 1996 года. С 2021 года управление имущественным комплексом предприятия находится в ведении Кабинета министров Украины.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры &gt;&gt;По состоянию на утро вторника без электроэнергии оставались более 300 населенных пунктов в Украине.
https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, экономика
Действующие АЭС Украины. Справка

Какую мощность могут выдать действующие АЭС Украины

13:22 11.10.2022
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР.
Самая мощная – Запорожская АЭС, расположенная в 5-ти км от города Энергодар, на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Считается самой крупной в Европе.
Строительство станции началось при СССР в 1979 году. После того, как в октябре 1995 года на ней запустили 6-й блок, установленная мощность составила свыше 6 тыс. МВт. Ежегодно генерировала около 40 млрд кВт/ч – почти половину всей атомной энергии Украины.
В настоящее время Запорожская АЭС находится на освобожденной территории и практически выведена из энергосистемы сопредельного государства.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 18:00
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Южно-Украинская АЭС построена в 80-х годах в городе Южноукраинск Николаевской области, в ста с лишним километрах от Николаева. Все три энергоблока введены в эксплуатацию при СССР, последний – в 1989 г. Суммарная мощность блоков – 2850 МВт.
Годовая выработка электричества - 18 564 млн. кВт/ч.
В течение года вырабатывает 25% всей энергии АЭС на Украине и на 96% покрывает потребности в электроэнергии Николаевской, Херсонской, Одесской областей.
Ровенская АЭС (РАЭС) находится в четырех километрах от города Вараш (в 1977—2016 гг. — Кузнецовск) около реки Стыр. Строительство станции началось в 1973 году. Два первых энергоблока ввели в эксплуатацию в 1980 -1981 годах, третий – в 1986. Четвертый тоже начали строить при СССР, но завершить не успели. Энергоблок ввели в эксплуатацию уже при Украине – в 2004 г.
Суммарная мощность блоков АЭС 2 657 МВт.
Годовая выработка электричества 17 143 млн. кВт/ч
Обеспечивает выработку 9% электроэнергии от общего баланса в Украине.
Ровенская стала первой АЭС в СССР, прошедшей проверку МАГАТЭ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:07
Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин Хмельницкой области. Строительство было начато в 1981 году с расчетом на то, что энергия будет поставляться также Польше в рамках сотрудничества по линии электропередачи "Хмельницкая АЭС (СССР) – Жешув (Польша)". Строительство началось в 1981 году, в конце 1987 года был введен в эксплуатацию первый блок и подготовлены площадки для трех других блоков.
Но запуск второго блока состоялся только в 2006 году, а 3 и 4 блоки так и не достроены. В том числе и из-за того, что в 2015 году президент Украины Петр Порошенко инициировал разрыв сотрудничества между Росатомом (РФ) и Минтопэнерго Украины.
Суммарная мощность блоков – около 2 тыс. МВт.
Годовая выработка электричества - 9 млн. кВт/ч.
Таким образом, четыре действующих атомных электростанции Украины эксплуатировали 15 атомных энергоблоков общей установленной мощностью около 13 500 МВт.
Оператором всех четырех действующих атомных электростанций Украины до недавнего времени являлось украинское Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", созданное в октябре 1996 года. С 2021 года управление имущественным комплексом предприятия находится в ведении Кабинета министров Украины.
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры >>
По состоянию на утро вторника без электроэнергии оставались более 300 населенных пунктов в Украине.
УкраинаЭкономика
 
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