https://crimea.ria.ru/20221011/bolshe-300-naselennykh-punktov-v-ukraine-obestocheny--gschs-1124814640.html

Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС

Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС

По состоянию на утро вторника без электроэнергии остаются более 300 населенных пунктов в Украине после российских ударов по пунктам военного управления,... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T09:08

2022-10-11T09:08

2022-10-11T09:08

украина

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на утро вторника без электроэнергии остаются более 300 населенных пунктов в Украине после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи. Об этом сообщили в украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям.По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тыс. населенных пунктов.Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС >>10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20221011/eks-deputat-rady-nazval-sposob-spasti-ukrainu-1124813331.html

https://crimea.ria.ru/20221010/teper-my-tozhe-vas-ne-slyshim-senator-o-reaktsii-es-na-udary-po-ukraine-1124805120.html

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)