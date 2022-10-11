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Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС
Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС
По состоянию на утро вторника без электроэнергии остаются более 300 населенных пунктов в Украине после российских ударов по пунктам военного управления,... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T09:08
2022-10-11T09:08
украина
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на утро вторника без электроэнергии остаются более 300 населенных пунктов в Украине после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи. Об этом сообщили в украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям.По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тыс. населенных пунктов.Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС &gt;&gt;10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20221011/eks-deputat-rady-nazval-sposob-spasti-ukrainu-1124813331.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС

На Украине больше 300 населенных пунктов остаются без электроэнергии

09:08 11.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на утро вторника без электроэнергии остаются более 300 населенных пунктов в Украине после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи. Об этом сообщили в украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тыс. населенных пунктов.
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС >>
10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.
В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
* запрещенная в России террористическая организация
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