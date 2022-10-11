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Что осталось от энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Что осталось от энергосистемы Украины
Что осталось от энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Что осталось от энергосистемы Украины
Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того,... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T18:58
2022-10-11T18:33
украина
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.До марта этого года исключением являлась Бурштынская ТЭС. В начала двухтысячных ее вывели из энергосистемы Украины. В составе так называемого "Бурштынского острова" станция вырабатывала энергию для поставок на экспорт в страны Восточной Европы, а именно в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. Кроме того, украинский президент недавно заявил о готовности включить в экспорт Германию.В марте все электросети Украины были интегрированы с европейской ENTSO-E. Именно с этим фактором связано то, что Украина продолжает поставлять электроэнергию на экспорт в Европу, несмотря на сложности с работой части генерирующих объектов, которые возникли после событий 10 октября.Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС &gt;&gt;В частности, в понедельник авиаудары пришлись по ТЭЦ-6 в Киеве, Бурштынской ТЭС, Львовским ТЭЦ. В компании "Укрэнерго" предупредили о возможных перебоях с энергопитанием.Во вторник 11 октября под удар попали две главных ТЭС Левобережной Украины. Чтобы выровнять генерацию, энергетики приняли решение отключить от снабжения Харьковскую и Полтавскую область. Однако сбои продолжились и затронули Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области.Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры &gt;&gt;Таким образом, возможности энергогенерации Украины серьезно снизились. Более того, продолжение ударов по подстанциям и электростанциям может привести к полной разбалансировке и уничтожению энергосистемы страны.Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС &gt;&gt; ГАЭС* – гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.
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украина, экономика
Что осталось от энергосистемы Украины

Как "сжималась" энергосистема Украины: 33% потерь, не считая ударов 10 октября

18:58 11.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПульт управления в машинном зале Новояворовской ТЭЦ во Львовской области.
Пульт управления в машинном зале Новояворовской ТЭЦ во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).
По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.
Энергетика как отрасль обладает рядом важных особенностей, которые существенно влияют на объемы генерации. Первое – электроэнергию как продукт невозможно накопить и хранить. Следовательно, выработка должна соответствовать потреблению. Второе – недостаточная или избыточная генерация приводят к разбалансировке системы. При этом опасны как избыток, так и недостаток энергии в сети. Третье – объекты энергосистемы не существуют по отдельности, они объединены в единую энергосеть. В данном случае – Украины.
До марта этого года исключением являлась Бурштынская ТЭС. В начала двухтысячных ее вывели из энергосистемы Украины. В составе так называемого "Бурштынского острова" станция вырабатывала энергию для поставок на экспорт в страны Восточной Европы, а именно в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. Кроме того, украинский президент недавно заявил о готовности включить в экспорт Германию.
В марте все электросети Украины были интегрированы с европейской ENTSO-E. Именно с этим фактором связано то, что Украина продолжает поставлять электроэнергию на экспорт в Европу, несмотря на сложности с работой части генерирующих объектов, которые возникли после событий 10 октября.
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС >>
В частности, в понедельник авиаудары пришлись по ТЭЦ-6 в Киеве, Бурштынской ТЭС, Львовским ТЭЦ. В компании "Укрэнерго" предупредили о возможных перебоях с энергопитанием.
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Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
Во вторник 11 октября под удар попали две главных ТЭС Левобережной Украины. Чтобы выровнять генерацию, энергетики приняли решение отключить от снабжения Харьковскую и Полтавскую область. Однако сбои продолжились и затронули Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области.
Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры >>
Эксперты подсчитали, что с начала года Украина потеряла около трети объектов энергосистемы. В первую очередь речь идет о Запорожской АЭС. Кроме того, из энергосети вышли семь ТЭС, шесть ТЭЦ, две СЭС и три ВЭС, которые расположены в Луганской, Донецкой народных республиках и Запорожской области, ставшими регионами России.
Таким образом, возможности энергогенерации Украины серьезно снизились. Более того, продолжение ударов по подстанциям и электростанциям может привести к полной разбалансировке и уничтожению энергосистемы страны.
Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС >>
ГАЭС* – гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
13:22
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