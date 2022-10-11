https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html
Что осталось от энергосистемы Украины
Что осталось от энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Что осталось от энергосистемы Украины
Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того,... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T18:58
2022-10-11T18:58
2022-10-11T18:33
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124827261_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_2b4c9fddf2f525c2d4a43605a1bd5263.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.До марта этого года исключением являлась Бурштынская ТЭС. В начала двухтысячных ее вывели из энергосистемы Украины. В составе так называемого "Бурштынского острова" станция вырабатывала энергию для поставок на экспорт в страны Восточной Европы, а именно в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. Кроме того, украинский президент недавно заявил о готовности включить в экспорт Германию.В марте все электросети Украины были интегрированы с европейской ENTSO-E. Именно с этим фактором связано то, что Украина продолжает поставлять электроэнергию на экспорт в Европу, несмотря на сложности с работой части генерирующих объектов, которые возникли после событий 10 октября.Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС >>В частности, в понедельник авиаудары пришлись по ТЭЦ-6 в Киеве, Бурштынской ТЭС, Львовским ТЭЦ. В компании "Укрэнерго" предупредили о возможных перебоях с энергопитанием.Во вторник 11 октября под удар попали две главных ТЭС Левобережной Украины. Чтобы выровнять генерацию, энергетики приняли решение отключить от снабжения Харьковскую и Полтавскую область. Однако сбои продолжились и затронули Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области.Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры >>Таким образом, возможности энергогенерации Украины серьезно снизились. Более того, продолжение ударов по подстанциям и электростанциям может привести к полной разбалансировке и уничтожению энергосистемы страны.Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС >> ГАЭС* – гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html
https://crimea.ria.ru/20221011/deystvuyuschie-aes-ukrainy-spravka-1124819854.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124827261_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_2fb58c926c7fdcd01acb8a532e55e65a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика
Что осталось от энергосистемы Украины
Как "сжималась" энергосистема Украины: 33% потерь, не считая ударов 10 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым.
Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций,
включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).
По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.
Энергетика как отрасль обладает рядом важных особенностей, которые существенно влияют на объемы генерации. Первое – электроэнергию как продукт невозможно накопить и хранить. Следовательно, выработка должна соответствовать потреблению. Второе – недостаточная или избыточная генерация приводят к разбалансировке системы. При этом опасны как избыток, так и недостаток энергии в сети. Третье – объекты энергосистемы не существуют по отдельности, они объединены в единую энергосеть. В данном случае – Украины.
До марта этого года исключением являлась Бурштынская ТЭС. В начала двухтысячных ее вывели из энергосистемы Украины. В составе так называемого "Бурштынского острова" станция вырабатывала энергию для поставок на экспорт в страны Восточной Европы, а именно в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. Кроме того, украинский президент недавно заявил о готовности включить в экспорт Германию.
В марте все электросети Украины были интегрированы с европейской ENTSO-E. Именно с этим фактором связано то, что Украина продолжает поставлять электроэнергию на экспорт в Европу, несмотря на сложности с работой части генерирующих объектов, которые возникли после событий 10 октября.
В частности, в понедельник авиаудары пришлись по ТЭЦ-6 в Киеве, Бурштынской ТЭС, Львовским ТЭЦ. В компании "Укрэнерго" предупредили о возможных перебоях с энергопитанием.
Во вторник 11 октября под удар попали две главных ТЭС Левобережной Украины. Чтобы выровнять генерацию, энергетики приняли решение отключить от снабжения Харьковскую и Полтавскую область. Однако сбои продолжились и затронули Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области.
Эксперты подсчитали, что с начала года Украина потеряла около трети объектов энергосистемы. В первую очередь речь идет о Запорожской АЭС. Кроме того, из энергосети вышли семь ТЭС, шесть ТЭЦ, две СЭС и три ВЭС, которые расположены в Луганской, Донецкой народных республиках и Запорожской области, ставшими регионами России.
Таким образом, возможности энергогенерации Украины серьезно снизились. Более того, продолжение ударов по подстанциям и электростанциям может привести к полной разбалансировке и уничтожению энергосистемы страны.
ГАЭС* – гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.