https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

Что осталось от энергосистемы Украины

Что осталось от энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Что осталось от энергосистемы Украины

Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того,... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T18:58

2022-10-11T18:58

2022-10-11T18:33

украина

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Объединенная энергетическая система Украины, кроме четырех атомных электростанций, включает 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС и три ГАЭС*. Кроме того, генерация происходит за счет альтернативных источников, в основном солнечных и ветровых (СЭС и ВЭС).По итогам прошлого года суммарная выработка электроэнергии составила 156,5 миллиардов кВт/ч. При этом на атомные электростанции пришлось более 55% мощности, ТЭС и ТЭЦ суммарно поставили 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, возобновляемая энергетика (СЭС, ВЭС, БЭС, – ред.) поставила около 8%.До марта этого года исключением являлась Бурштынская ТЭС. В начала двухтысячных ее вывели из энергосистемы Украины. В составе так называемого "Бурштынского острова" станция вырабатывала энергию для поставок на экспорт в страны Восточной Европы, а именно в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. Кроме того, украинский президент недавно заявил о готовности включить в экспорт Германию.В марте все электросети Украины были интегрированы с европейской ENTSO-E. Именно с этим фактором связано то, что Украина продолжает поставлять электроэнергию на экспорт в Европу, несмотря на сложности с работой части генерирующих объектов, которые возникли после событий 10 октября.Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС >>В частности, в понедельник авиаудары пришлись по ТЭЦ-6 в Киеве, Бурштынской ТЭС, Львовским ТЭЦ. В компании "Укрэнерго" предупредили о возможных перебоях с энергопитанием.Во вторник 11 октября под удар попали две главных ТЭС Левобережной Украины. Чтобы выровнять генерацию, энергетики приняли решение отключить от снабжения Харьковскую и Полтавскую область. Однако сбои продолжились и затронули Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области.Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры >>Таким образом, возможности энергогенерации Украины серьезно снизились. Более того, продолжение ударов по подстанциям и электростанциям может привести к полной разбалансировке и уничтожению энергосистемы страны.Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС >> ГАЭС* – гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html

https://crimea.ria.ru/20221011/deystvuyuschie-aes-ukrainy-spravka-1124819854.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика