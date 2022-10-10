https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-prekraschaet-eksport-elektroenergii-v-es-1124811853.html
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС
Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза для сохранения собственной энергосистемы. Об этом сообщил министр энергетики страны... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T19:58
2022-10-10T19:58
2022-10-10T19:58
украина
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза для сохранения собственной энергосистемы. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. "Сегодняшние ракетные обстрелы, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", – сказал Галущенко.Ранее 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20221010/vlasti-ukrainy-soobschayut-o-novykh-vzryvakh-1124811382.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, европейский союз
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС
Министр энергетики Украины: Киев прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября