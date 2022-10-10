https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html

Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине

Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T13:07

2022-10-10T13:07

2022-10-10T13:26

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.В регионах приостановлено движение на линиях метрополитена, наблюдаются резкие скачки напряжения в электросети, города частично остались без света, воды и интернета. Железнодорожный оператор Украины предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения сети.* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20221010/ukrainskie-vlasti-soobschayut-o-povrezhdenii-kriticheskoy-infrastruktury-1124800927.html

https://crimea.ria.ru/20221010/v-neskolkikh-gorodakh-ukrainy-progremeli-vzryvy--smi-1124797755.html

https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), украина, специальная военная операция рф на украине