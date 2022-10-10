Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
Путин: нанесен удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
13:07 10.10.2022 (обновлено: 13:26 10.10.2022)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сказал российский лидер на совещании с членами Совета безопасности РФ.
Путин отметил, что этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений", – заявил глава государства.
В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В регионах приостановлено движение на линиях метрополитена, наблюдаются резкие скачки напряжения в электросети, города частично остались без света, воды и интернета. Железнодорожный оператор Украины предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения сети.
* запрещенная в России террористическая организация