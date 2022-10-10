https://crimea.ria.ru/20221010/v-neskolkikh-gorodakh-ukrainy-progremeli-vzryvy--smi-1124797755.html

В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ

В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ - РИА Новости Крым, 10.10.2022

В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ

В семи регионах Украины прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T09:42

2022-10-10T09:42

2022-10-10T09:44

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В семи регионах Украины прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*. Об этом в понедельник утром сообщают украинские СМИ.По данным РИА Новости, первый удар пришелся по центру Киеву. Глава украинского МВД сообщил в Twitter, что ракета упала на улице Владимирской, в районе памятника Грушевского. Уточняется, что на этой улице находятся офисы СБУ и президента Зеленского.Сообщается, что в Киеве остановлено движение по красной ветке метро. В Киевской области в электросети наблюдают резкие скачки напряжения. Львов и Тернополь частично остались без света.Поступают сообщения и о взрывах во Львове и Тернополе, Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске и Хмельницком.* запрещенная в России террористическая организация

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости