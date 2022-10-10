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В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ
В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ
В семи регионах Украины прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T09:42
2022-10-10T09:44
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В семи регионах Украины прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*. Об этом в понедельник утром сообщают украинские СМИ.По данным РИА Новости, первый удар пришелся по центру Киеву. Глава украинского МВД сообщил в Twitter, что ракета упала на улице Владимирской, в районе памятника Грушевского. Уточняется, что на этой улице находятся офисы СБУ и президента Зеленского.Сообщается, что в Киеве остановлено движение по красной ветке метро. В Киевской области в электросети наблюдают резкие скачки напряжения. Львов и Тернополь частично остались без света.Поступают сообщения и о взрывах во Львове и Тернополе, Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске и Хмельницком.* запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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украина, новости
Материал дополняется
В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ

СМИ сообщают об обстреле регионов Украины, в том числе Львова и Киева

09:42 10.10.2022 (обновлено: 09:44 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗагрязнение воздуха в Киеве
Загрязнение воздуха в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В семи регионах Украины прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*. Об этом в понедельник утром сообщают украинские СМИ.
По данным РИА Новости, первый удар пришелся по центру Киеву. Глава украинского МВД сообщил в Twitter, что ракета упала на улице Владимирской, в районе памятника Грушевского. Уточняется, что на этой улице находятся офисы СБУ и президента Зеленского.
Сообщается, что в Киеве остановлено движение по красной ветке метро. В Киевской области в электросети наблюдают резкие скачки напряжения. Львов и Тернополь частично остались без света.
Поступают сообщения и о взрывах во Львове и Тернополе, Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске и Хмельницком.
* запрещенная в России террористическая организация
 
УкраинаНовости
 
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