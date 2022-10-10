https://crimea.ria.ru/20221010/ukrainskaya-zheleznaya-doroga-soobschila-o-zaderzhke-poezdov-1124799382.html

Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов

Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов

Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога". РИА Новости Крым, 10.10.2022

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украина

транспорт

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога".Отмечается, что для обеспечения беспрерывного движения готовятся резервные тепловозы.Также сообщается, что взрывной волной поврежден центральный вокзал в Киеве."Вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которое одновременно выполняют роль укрытий", – уточнил оператор.Информацию о повреждении в столице Украины объектов критической инфраструктуры сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.Ранее украинские СМИ сообщали о прилетах ракет в центре Киева, в том числе в районе офиса президента и базы и штаба полка "Азов"*.* запрещенная в России террористическая организация

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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