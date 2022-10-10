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Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога". РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T11:11
2022-10-10T11:11
2022-10-10T11:11
украина
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога".Отмечается, что для обеспечения беспрерывного движения готовятся резервные тепловозы.Также сообщается, что взрывной волной поврежден центральный вокзал в Киеве."Вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которое одновременно выполняют роль укрытий", – уточнил оператор.Информацию о повреждении в столице Украины объектов критической инфраструктуры сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.Ранее украинские СМИ сообщали о прилетах ракет в центре Киева, в том числе в районе офиса президента и базы и штаба полка "Азов"*.* запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, транспорт, специальная военная операция рф на украине
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
Ж/д оператор Украины предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения сети
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога".
"Украинские железные дороги предупреждают о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения беспрерывного движения готовятся резервные тепловозы.
Также сообщается, что взрывной волной поврежден центральный вокзал в Киеве.
"Вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которое одновременно выполняют роль укрытий", – уточнил оператор.
Информацию о повреждении в столице Украины объектов критической инфраструктуры сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.
"Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие", — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали
о прилетах ракет в центре Киева, в том числе в районе офиса президента и базы и штаба полка "Азов"*.
* запрещенная в России террористическая организация