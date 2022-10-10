Рейтинг@Mail.ru
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/ukrainskaya-zheleznaya-doroga-soobschila-o-zaderzhke-poezdov-1124799382.html
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога". РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T11:11
2022-10-10T11:11
украина
транспорт
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111315/69/1113156944_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_d804ead6892f44de9d7078e2df5799b7.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога".Отмечается, что для обеспечения беспрерывного движения готовятся резервные тепловозы.Также сообщается, что взрывной волной поврежден центральный вокзал в Киеве."Вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которое одновременно выполняют роль укрытий", – уточнил оператор.Информацию о повреждении в столице Украины объектов критической инфраструктуры сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.Ранее украинские СМИ сообщали о прилетах ракет в центре Киева, в том числе в районе офиса президента и базы и штаба полка "Азов"*.* запрещенная в России террористическая организация
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111315/69/1113156944_54:0:846:594_1920x0_80_0_0_ae85f89a66fe5f6a6a9b1546336dbbb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, транспорт, специальная военная операция рф на украине
Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов

Ж/д оператор Украины предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения сети

11:11 10.10.2022
 
© Фото: ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"Поезд, запущенный "Укрзализныцей" по маршруту Киев - Вена
Поезд, запущенный Укрзализныцей по маршруту Киев - Вена
© Фото: ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские поезда западного направления могут задерживаться из-за повреждений контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Украинская железная дорога".
"Украинские железные дороги предупреждают о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения беспрерывного движения готовятся резервные тепловозы.
Также сообщается, что взрывной волной поврежден центральный вокзал в Киеве.
"Вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которое одновременно выполняют роль укрытий", – уточнил оператор.
Информацию о повреждении в столице Украины объектов критической инфраструктуры сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.

"Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие", — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ сообщали о прилетах ракет в центре Киева, в том числе в районе офиса президента и базы и штаба полка "Азов"*.
* запрещенная в России террористическая организация
 
УкраинаТранспортСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине
11:55Часть Крыма в понедельник без воды
11:47В Бахчисарае эвакуируют школы и детские сады
11:41Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно
11:11Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
10:55На Керченской переправе ожидается шторм
10:46Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:45Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией
10:39На Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машин
09:49В Керчи проводится эвакуация школ и детских садов
09:42В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ
09:27Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
08:58Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм
08:45Пора ли худеть к Новому году - диетолог
08:31За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист
08:22Какие отели стали востребованными в Крыму по итогам сезона
07:55Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями
07:21Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре
07:01"Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе
03:26Какие изменения грядут на рынке аренды недвижимости в Крыму – мнение
Лента новостейМолния