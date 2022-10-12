США не намерены способствовать победе Украины – политолог

"В какой-то степени Зеленского можно понять, поскольку он хочет реальной помощи здесь и сейчас. А американцы ему объясняют, что помогать они будут ровно столько и так, как сочтут нужным. Здесь входит в противоречие логика одних и логика других. Уже неоднократно замечалось, что США не намерены способствовать победе Украины, если она вообще возможна. Они на нее не ставят. Они ставят на затягивание конфликта на как можно более длительный срок", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".