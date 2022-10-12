https://crimea.ria.ru/20221012/ssha-ne-namereny-sposobstvovat-pobede-ukrainy--politolog-1124833976.html
США не намерены способствовать победе Украины – политолог
США не намерены способствовать победе Украины – политолог - РИА Новости Крым, 12.10.2022
США не намерены способствовать победе Украины – политолог
Вопреки желаниям президента Украины Владимира Зеленского, США оказывают Киеву военную помощь дозированно, поскольку цель Вашингтона – максимальное затягивание... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T11:28
2022-10-12T11:28
2022-10-12T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вопреки желаниям президента Украины Владимира Зеленского, США оказывают Киеву военную помощь дозированно, поскольку цель Вашингтона – максимальное затягивание конфликта, а не победа Украины. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.Ранее газета Washigton Post со ссылкой на неназванного бывшего чиновника Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден предупредил Зеленского, что Конгресс США может отказаться выделять военную поддержку Киеву, если тот продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине.Никифоров пояснил, что затягивание конфликта с одной стороны ослабляет Россию, которая вынуждена тратить свои ресурсы, а с другой стороны, это убивает экономику Европы, полностью подчиняя ее Штатам.
https://crimea.ria.ru/20221012/kak-rossii-izbezhat-voyny-na-istoschenie--ekspert-1124825304.html
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украина, сша, в мире
США не намерены способствовать победе Украины – политолог
Политолог Никифоров: цель США – не победа Украины, а затягивание конфликта
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вопреки желаниям президента Украины Владимира Зеленского, США оказывают Киеву военную помощь дозированно, поскольку цель Вашингтона – максимальное затягивание конфликта, а не победа Украины. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.
Ранее газета Washigton Post со ссылкой на неназванного бывшего чиновника Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден предупредил Зеленского, что Конгресс США может отказаться выделять военную поддержку Киеву, если тот продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине.
"В какой-то степени Зеленского можно понять, поскольку он хочет реальной помощи здесь и сейчас. А американцы ему объясняют, что помогать они будут ровно столько и так, как сочтут нужным. Здесь входит в противоречие логика одних и логика других. Уже неоднократно замечалось, что США не намерены способствовать победе Украины, если она вообще возможна. Они на нее не ставят. Они ставят на затягивание конфликта на как можно более длительный срок", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Никифоров пояснил, что затягивание конфликта с одной стороны ослабляет Россию, которая вынуждена тратить свои ресурсы, а с другой стороны, это убивает экономику Европы, полностью подчиняя ее Штатам.