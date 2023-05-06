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Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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https://crimea.ria.ru/20230506/sotni-domov-postradali-ot-obstrelov-vsu-v-novoy-kakhovke--vlasti-1128567240.html
Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти
Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти
В Новой Каховке Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено порядка 250 одноэтажных и многоквартирных жилых домов. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T19:53
2023-05-06T19:53
эксклюзивы риа новости крым
новая каховка
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НОВАЯ КАХОВКА, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено порядка 250 одноэтажных и многоквартирных жилых домов. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По словам Леонтьева, обстрелы происходят практически "ежедневно и многократно"."Это даже не десятки, наверное, а сотни. Мы все это слышим, видим и видим последствия, к большому сожалению", – констатировал он.В то же время Леонтьев заверил, что медики, коммунальщики, газовщики, энергетики, представители администрации и обычные жители остаются в городе и работают. Он также выразил уверенность, что Новая Каховка рано или поздно будет восстановлена, а киевский режим ответит за свои преступления."Как поется в "Марше защитников Москвы": "За каждый расколотый камень отплатите страшной ценой". Так оно и будет. Это очевидно. А город мы восстановим", - заключил глава городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСПогибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой КаховкеВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
https://crimea.ria.ru/20230317/136-priletov-v-marte-glava-novoy-kakhovki-rasskazal-o-zhizni-goroda-1127601809.html
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Глава Новой Каховки Леонтьев: от обстрелов ВСУ пострадало 250 жилых домов
Глава Новой Каховки Леонтьев: от обстрелов ВСУ пострадало 250 жилых домов
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новая каховка
Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти

Глава Новой Каховки Леонтьев: от обстрелов ВСУ пострадало 250 жилых домов

19:53 06.05.2023
 
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НОВАЯ КАХОВКА, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено порядка 250 одноэтажных и многоквартирных жилых домов. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"От обстрелов – артиллерийских, минометных, ракетных – страдают исключительно объекты инфраструктуры и дома. У нас сейчас повреждено 250 жилых домов, от одноэтажных до больших многоквартирных. Я говорю о тех домах, в которых повреждены стены и кровля, не считая тех, где выбиты окна, двери и так далее. Это огромные разрушения", - сказал градоначальник.
По словам Леонтьева, обстрелы происходят практически "ежедневно и многократно".
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"Это даже не десятки, наверное, а сотни. Мы все это слышим, видим и видим последствия, к большому сожалению", – констатировал он.
В то же время Леонтьев заверил, что медики, коммунальщики, газовщики, энергетики, представители администрации и обычные жители остаются в городе и работают. Он также выразил уверенность, что Новая Каховка рано или поздно будет восстановлена, а киевский режим ответит за свои преступления.
"Как поется в "Марше защитников Москвы": "За каждый расколотый камень отплатите страшной ценой". Так оно и будет. Это очевидно. А город мы восстановим", - заключил глава городского округа.
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20:27Главные события и заявления дня: 6 мая
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