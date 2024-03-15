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Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
Двух жителей Симферополя обвиняют в незаконном отстреле крымского благородного оленя, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T10:06
2024-03-15T10:06
2024-03-15T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Двух жителей Симферополя обвиняют в незаконном отстреле крымского благородного оленя, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщает прокуратура Крыма."В июне 2023 года обвиняемые, находясь на территории охотничьих угодий вблизи села Партизанское, не имея соответствующего разрешения, с использованием охотничьего оружия ТОЗ совершили незаконный отстрел одной особи самца крымского благородного оленя", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору."Потерпевшим по уголовному делу признано министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым", - уточняют в прокуратуре Крыма.В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей села Плотинное Бахчисарайского района, которые подозревались в отстреле благородного оленя. Работники лесхоза обнаружили автомобиль, в котором находилась туша животного, прикрытая тряпками и ветками. Читайте также на РИА Новости Крым:За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летИз Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорВ Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
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крым, симферополь, прокуратура республики крым, незаконная охота, закон и право, общество, экология, минэкологии крыма, животные, новости крыма
Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
Жителей Симферополя обвиняют в незаконной охоте на благородного оленя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Двух жителей Симферополя обвиняют в незаконном отстреле крымского благородного оленя, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"В июне 2023 года обвиняемые, находясь на территории охотничьих угодий вблизи села Партизанское, не имея соответствующего разрешения, с использованием охотничьего оружия ТОЗ совершили незаконный отстрел одной особи самца крымского благородного оленя", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
"Потерпевшим по уголовному делу признано министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым", - уточняют в прокуратуре Крыма.
В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей села Плотинное Бахчисарайского района, которые подозревались в отстреле благородного оленя
. Работники лесхоза обнаружили автомобиль, в котором находилась туша животного, прикрытая тряпками и ветками.
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