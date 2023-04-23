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Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
Следующая неделя в Крыму начнется с потепления до 22 градусов, однако во второй половине семидневки начнутся дожди и опять похолодает. Об этом рассказал ведущий РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T18:40
2023-04-23T18:40
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с потепления до 22 градусов, однако во второй половине семидневки начнутся дожди и опять похолодает. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Однако во второй части недели к Крыму опять подойдет циклон, небо начнет хмуриться и похолодает."Ночами за счет облачности +7…12 градусов, днем в четверг +15…20, в пятницу +10…15, в субботу и воскресенье +11…16, в лучшем случае +12…17. И дожди", - добавил он.Больше всего осадков на следующей неделе выпадет на севере полуострова, в районе Джанкоя. За пять дней там прогнозируется 39 мм, для сравнения в Ялте – 6 мм, в Симферополе – 24 мм.Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали потепление до +20 градусов в Крыму после Пасхи. А в мае температура воздуха в мае, по оценкам метеорологов, будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКаким будет май в КрымуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
https://crimea.ria.ru/20230423/v-krym-idut-zamorozki--mchs-1128316945.html
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, крым, новости крыма
Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму

ФОБОС: в Крыму на неделе потеплеет до +22 градусов, но затем опять похолодает

18:40 23.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с потепления до 22 градусов, однако во второй половине семидневки начнутся дожди и опять похолодает. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Первая половина следующей недели пройдет под знаком антициклона, ожидается переменная облачность, никаких осадков. Ночами будет еще свежо, +5…10 градусов, а днем температурный фон повысится. В понедельник +13….18, во вторник +15…20, а к среде выйдем на +17…22, а это уже показатели мая", - рассказал он.
Однако во второй части недели к Крыму опять подойдет циклон, небо начнет хмуриться и похолодает.
"Ночами за счет облачности +7…12 градусов, днем в четверг +15…20, в пятницу +10…15, в субботу и воскресенье +11…16, в лучшем случае +12…17. И дожди", - добавил он.
Больше всего осадков на следующей неделе выпадет на севере полуострова, в районе Джанкоя. За пять дней там прогнозируется 39 мм, для сравнения в Ялте – 6 мм, в Симферополе – 24 мм.
Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали потепление до +20 градусов в Крыму после Пасхи. А в мае температура воздуха в мае, по оценкам метеорологов, будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.
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