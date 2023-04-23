https://crimea.ria.ru/20230423/final-aprelya-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu--1128284247.html

Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму

Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму

Следующая неделя в Крыму начнется с потепления до 22 градусов, однако во второй половине семидневки начнутся дожди и опять похолодает. Об этом рассказал ведущий РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T18:40

2023-04-23T18:40

2023-04-23T18:40

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крымская погода

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/59/1118475908_0:76:1453:893_1920x0_80_0_0_cc24306d987848050e61e0ad7081f52f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с потепления до 22 градусов, однако во второй половине семидневки начнутся дожди и опять похолодает. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Однако во второй части недели к Крыму опять подойдет циклон, небо начнет хмуриться и похолодает."Ночами за счет облачности +7…12 градусов, днем в четверг +15…20, в пятницу +10…15, в субботу и воскресенье +11…16, в лучшем случае +12…17. И дожди", - добавил он.Больше всего осадков на следующей неделе выпадет на севере полуострова, в районе Джанкоя. За пять дней там прогнозируется 39 мм, для сравнения в Ялте – 6 мм, в Симферополе – 24 мм.Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали потепление до +20 градусов в Крыму после Пасхи. А в мае температура воздуха в мае, по оценкам метеорологов, будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКаким будет май в КрымуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

https://crimea.ria.ru/20230423/v-krym-idut-zamorozki--mchs-1128316945.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, крым, новости крыма