https://crimea.ria.ru/20230622/v-krymu-nakopili-dvoynoy-zapas-zerna-1129566590.html

В Крыму накопили двойной запас зерна

В Крыму накопили двойной запас зерна - РИА Новости Крым, 22.06.2023

В Крыму накопили двойной запас зерна

Крымские аграрии не могут реализовать все зерно из-за большого урожая, который прибавился к прошлогодним запасам. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T20:01

2023-06-22T20:01

2023-06-22T20:01

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Крымские аграрии не могут реализовать все зерно из-за большого урожая, который прибавился к прошлогодним запасам. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, для стабилизации ситуации аграриям доводят государственные субсидии: 343 млн рулей за прошлый год и 535 млн - в этом, из которых более 440 уже довели до сельхозпроизводителей. Это позволит компенсировать до половины затрат на производство зерновых."Одной из существенных мер стало прямое возмещение затрат за произведенное и реализованное зерно в размере до двух тыс рублей за тонну. При поддержке федерального центра крымским предприятиям было оказано содействие в приобретении дополнительного подвижного состава для перевозки зерна. Минсельхоз Крыма совместно с зернотрейдерами прорабатывают вопросы по повышению закупочной стоимости, оптимизации издержек", - перечислил Гоцанюк.Ранее в Минсельхозе РК рассказали, как фермерам получить поддержку в этом году. Кроме субсидии, выплачиваемой на каждую тонну урожая, производители зерна могут получить выплаты на проведение агротехнологических мероприятий, а также на покупку элитных семян. Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готовится продавать зерно в КитайКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеЗапорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны

https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html

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сельское хозяйство, юрий гоцанюк, минсельхоз крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, экономика, крым, новости крыма