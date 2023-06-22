Рейтинг@Mail.ru
В Крыму накопили двойной запас зерна - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230622/v-krymu-nakopili-dvoynoy-zapas-zerna-1129566590.html
В Крыму накопили двойной запас зерна
В Крыму накопили двойной запас зерна - РИА Новости Крым, 22.06.2023
В Крыму накопили двойной запас зерна
Крымские аграрии не могут реализовать все зерно из-за большого урожая, который прибавился к прошлогодним запасам. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T20:01
2023-06-22T20:01
сельское хозяйство
юрий гоцанюк
минсельхоз крыма
урожай зерновых культур
урожай в крыму
экономика
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123883457_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e51812ca407b6ee90379b9a090927036.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Крымские аграрии не могут реализовать все зерно из-за большого урожая, который прибавился к прошлогодним запасам. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, для стабилизации ситуации аграриям доводят государственные субсидии: 343 млн рулей за прошлый год и 535 млн - в этом, из которых более 440 уже довели до сельхозпроизводителей. Это позволит компенсировать до половины затрат на производство зерновых."Одной из существенных мер стало прямое возмещение затрат за произведенное и реализованное зерно в размере до двух тыс рублей за тонну. При поддержке федерального центра крымским предприятиям было оказано содействие в приобретении дополнительного подвижного состава для перевозки зерна. Минсельхоз Крыма совместно с зернотрейдерами прорабатывают вопросы по повышению закупочной стоимости, оптимизации издержек", - перечислил Гоцанюк.Ранее в Минсельхозе РК рассказали, как фермерам получить поддержку в этом году. Кроме субсидии, выплачиваемой на каждую тонну урожая, производители зерна могут получить выплаты на проведение агротехнологических мероприятий, а также на покупку элитных семян. Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готовится продавать зерно в КитайКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеЗапорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны
https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123883457_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cb137994221dd42fe67fd0e2609a83df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, юрий гоцанюк, минсельхоз крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, экономика, крым, новости крыма
В Крыму накопили двойной запас зерна

Гоцанюк: крымские аграрии столкнулись с проблемой реализации зерна

20:01 22.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Крымские аграрии не могут реализовать все зерно из-за большого урожая, который прибавился к прошлогодним запасам. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

"Крымские производители столкнулись с проблемой реализации зерна. Объем зерновых в Крыму, с учетом урожая текущего года и переходящих остатков, превысит потребность региона более чем в два раза", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его словам, для стабилизации ситуации аграриям доводят государственные субсидии: 343 млн рулей за прошлый год и 535 млн - в этом, из которых более 440 уже довели до сельхозпроизводителей. Это позволит компенсировать до половины затрат на производство зерновых.
"Одной из существенных мер стало прямое возмещение затрат за произведенное и реализованное зерно в размере до двух тыс рублей за тонну. При поддержке федерального центра крымским предприятиям было оказано содействие в приобретении дополнительного подвижного состава для перевозки зерна. Минсельхоз Крыма совместно с зернотрейдерами прорабатывают вопросы по повышению закупочной стоимости, оптимизации издержек", - перечислил Гоцанюк.
Ранее в Минсельхозе РК рассказали, как фермерам получить поддержку в этом году. Кроме субсидии, выплачиваемой на каждую тонну урожая, производители зерна могут получить выплаты на проведение агротехнологических мероприятий, а также на покупку элитных семян.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны
Посевная кампания в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
11 марта, 13:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых
 
Сельское хозяйствоЮрий ГоцанюкМинсельхоз КрымаУрожай зерновых культурУрожай в КрымуЭкономикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Главные новости Крыма: 22 июня
21:18Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
20:58В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили обломки
20:28Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает
20:01В Крыму накопили двойной запас зерна
19:38Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря
19:11Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской областью
18:38Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
18:05Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый
17:17Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия
17:01Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике: что известно
16:35В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
16:01Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС
15:44Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
15:28Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники
14:41Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО
14:28Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
14:27Группировка сил "Днепр" разгромила позиции ВСУ на Херсонщине
14:14ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
14:02Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
Лента новостейМолния