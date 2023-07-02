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Запорожские аграрии приступили к уборке озимых - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Запорожские аграрии приступили к уборке озимых
Запорожские аграрии приступили к уборке озимых - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Запорожские аграрии приступили к уборке озимых
Запорожские аграрии приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса, сообщил в воскресенье врио губернатора... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T18:45
2023-07-02T18:45
евгений балицкий
запорожская область
сельское хозяйство
новости
экономика
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Запорожские аграрии приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса, сообщил в воскресенье врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Для проведения полевых работ область имеет более 1,5 тысяч зерноуборочных комбайнов, свыше двух тысяч грузовых автомобилей и другой спецтехники. По мнению Балицкого, регион хорошо подготовлен к сезонным работам."Прогнозируем итоги не хуже, чем в прошлом году", - написал он.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о намерениях промышленников Запорожской области и Крыма создать единую кооперационную площадку по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииВ Крыму накопили двойной запас зерна
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евгений балицкий, запорожская область, сельское хозяйство, новости, экономика, новые регионы россии
Запорожские аграрии приступили к уборке озимых

Балицкий: на Запорожье началась уборка озимых зерновых

18:45 02.07.2023
 
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области начали уборку озимых зерновых
В Запорожской области начали уборку озимых зерновых
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Запорожские аграрии приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса, сообщил в воскресенье врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Аграриям предстоит убрать более одного миллиона гектаров земли. Это на 5% больше, чем в прошлом году, когда валовый сбор урожая составил 2,2 миллиона тонн", - сообщил глава региона.
Для проведения полевых работ область имеет более 1,5 тысяч зерноуборочных комбайнов, свыше двух тысяч грузовых автомобилей и другой спецтехники. По мнению Балицкого, регион хорошо подготовлен к сезонным работам.
"Прогнозируем итоги не хуже, чем в прошлом году", - написал он.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о намерениях промышленников Запорожской области и Крыма создать единую кооперационную площадку по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьСельское хозяйствоНовостиЭкономикаНовые регионы России
 
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