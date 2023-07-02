https://crimea.ria.ru/20230702/zaporozhskie-agrarii-pristupili-k-uborke-ozimykh-1129759668.html

Запорожские аграрии приступили к уборке озимых

Запорожские аграрии приступили к уборке озимых - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Запорожские аграрии приступили к уборке озимых

Запорожские аграрии приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса, сообщил в воскресенье врио губернатора... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T18:45

2023-07-02T18:45

2023-07-02T18:45

евгений балицкий

запорожская область

сельское хозяйство

новости

экономика

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Запорожские аграрии приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса, сообщил в воскресенье врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Для проведения полевых работ область имеет более 1,5 тысяч зерноуборочных комбайнов, свыше двух тысяч грузовых автомобилей и другой спецтехники. По мнению Балицкого, регион хорошо подготовлен к сезонным работам."Прогнозируем итоги не хуже, чем в прошлом году", - написал он.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о намерениях промышленников Запорожской области и Крыма создать единую кооперационную площадку по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииВ Крыму накопили двойной запас зерна

https://crimea.ria.ru/20230602/arbuzy-budut-kakoy-urozhay-zhdut-v-khersonskoy-oblasti-v-2023-godu-1129149877.html

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, сельское хозяйство, новости, экономика, новые регионы россии