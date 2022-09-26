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Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
Количество погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из них 11 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T16:48
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происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из них 11 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости.Ранее Следком России сообщал о 13 погибших и 21 раненом в результате стрельбы в школе № 88.Трагедия произошла в понедельник утром. 34-летний мужчина, выпускник этой школы, открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
https://crimea.ria.ru/20220926/ustroivshiy-strelbu-v-shkole-izhevska-sostoyal-na-uchete-v-psikhdispansere-1124627529.html
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек - СК

16:48 26.09.2022 (обновлено: 17:11 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкСтрельба в школе Ижевска
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из них 11 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости.
Ранее Следком России сообщал о 13 погибших и 21 раненом в результате стрельбы в школе № 88.
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
15:04
Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
"В результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых", — говорится в сообщении ведомства.
Трагедия произошла в понедельник утром. 34-летний мужчина, выпускник этой школы, открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
 
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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