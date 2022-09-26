https://crimea.ria.ru/20220926/zhertvami-strelby-v-shkole-v-izhevske-stali-uzhe-15-chelovek-1124628757.html

Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек

Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек

Количество погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из них 11 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T16:48

2022-09-26T16:48

2022-09-26T17:11

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из них 11 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости.Ранее Следком России сообщал о 13 погибших и 21 раненом в результате стрельбы в школе № 88.Трагедия произошла в понедельник утром. 34-летний мужчина, выпускник этой школы, открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.

https://crimea.ria.ru/20220926/ustroivshiy-strelbu-v-shkole-izhevska-sostoyal-na-uchete-v-psikhdispansere-1124627529.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)