https://crimea.ria.ru/20220926/zhertvami-strelby-v-shkole-v-izhevske-stali-uzhe-15-chelovek-1124628757.html
Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
Количество погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из них 11 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T16:48
2022-09-26T16:48
2022-09-26T17:11
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124629308_0:0:3326:1871_1920x0_80_0_0_da84563688690a6afc02b8caae5b6e5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из них 11 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости.Ранее Следком России сообщал о 13 погибших и 21 раненом в результате стрельбы в школе № 88.Трагедия произошла в понедельник утром. 34-летний мужчина, выпускник этой школы, открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
https://crimea.ria.ru/20220926/ustroivshiy-strelbu-v-shkole-izhevska-sostoyal-na-uchete-v-psikhdispansere-1124627529.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124629308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cfd034d8750115582d81cb89453d4ff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек - СК
16:48 26.09.2022 (обновлено: 17:11 26.09.2022)