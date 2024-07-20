https://crimea.ria.ru/20240720/strelba-i-granatometanie-v-sevastopole-svyazana-s-ucheniyami-flota-1139006327.html
Стрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флота
Стрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флота - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Стрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флота
В Севастополе военные Черноморского флота отрабатывают действия по борьбе с диверсантами. В городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T10:03
2024-07-20T10:03
2024-07-20T10:03
севастополь
учения
армия и флот
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота отрабатывают действия по борьбе с диверсантами. В городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что тренировки продлятся ориентировочно до 11:00.Губернатор подчеркнул. что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240720/krym-v-tsentre-vnimaniya-chto-zadumali-ssha-cherez-morskuyu-strategiyu-ukrainy-1138998144.html
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севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Стрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флота
В Севастополе военные учатся уничтожать диверсантов со стрельбой и гранатометанием
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота отрабатывают действия по борьбе с диверсантами. В городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что тренировки продлятся ориентировочно до 11:00.
"В районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия и гранатометанием", - написал он в Telegram.
Губернатор подчеркнул. что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.