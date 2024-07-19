https://crimea.ria.ru/20240719/strategiya-morskoy-bezopasnosti--smozhet-li-kiev-realizovat-novyy-plan-1138989126.html

Стратегия морской безопасности – сможет ли Киев реализовать новый план

Стратегия морской безопасности – сможет ли Киев реализовать новый план - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Стратегия морской безопасности – сможет ли Киев реализовать новый план

Стратегия морской безопасности киевского режима в Черном море рассчитана на приход военно-морских сил извне, однако она обречена на провал. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T12:56

2024-07-19T12:56

2024-07-19T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Стратегия морской безопасности киевского режима в Черном море рассчитана на приход военно-морских сил извне, однако она обречена на провал. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.Зеленский ранее утвердил стратегию морской безопасности Украины. Документ направлен "на обеспечение готовности и предотвращение угроз морской безопасности страны". Он предусматривает координацию со странами НАТО, совместные учения, обеспечение присутствия сил блока в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне."Украина о своей морской стратегии говорит с 1991 года, но пока у них что-то не получается ни в плане концептуальном, ни в плане создания морских вооружений - кораблей и подводных лодок. Поэтому эта стратегия морской безопасности киевского режима рассчитана на приход военно-морских сил извне", - говорит Ивлев.По его мнению, очередная попытка также обречена на неудачу, поскольку существует доктрина Монтре, регулирующая проход морских судов через проливы Босфор и Дарданеллы, которая разрешает проход морских судов военного класса только для тех стран, которые располагаются в акватории Черного моря.При этом он напоминает о назначении новым советником НАТО в Киеве Патрика Тернера, задачей которого стало обеспечение взаимодействия между киевским режимом и альянсом. Ранее Тернер занимал пост замгенсека блока по вопросам военной политики и военных операций, и именно с его именем связана война в Афганистане, Ираке, Косово, подчеркнул депутат. "Действия Владимира Зеленского связаны, прежде всего, с появлением этой персоны, - считает Ивлев. - В этой связи, хотя стратегическая инициатива и тактическое преимущество на стороне армии России, расслабляться все же нельзя".Присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе представляет угрозы для России, она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАКак противостоять новым угрозам НАТО в Черном мореНАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен

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крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, сша, украина, владимир зеленский, безопасность, мнения, армия и флот, леонид ивлев