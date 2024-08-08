https://crimea.ria.ru/20240808/pravitelstvo-vydelilo-18-mlrd-na-pomosch-poteryavshim-zhile-kuryanam-1139461931.html

Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам

Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам

Правительство России выделило 1,8 миллиардов рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T17:31

2024-08-08T17:31

2024-08-08T17:54

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новости

михаил мишустин

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило 1,8 миллиардов рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области, сообщает Telegram-канал правительства.Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости скоординированной работы всех уровней власти, особенно в отношении помощи курянам, которые находятся в ПВР.Ранее президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым заявил, что куряне, вынужденные покинуть свои дома, получать единовременную выплату в размере 10 000 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области Число пострадавших детей в Курской области возросло до девятиВраг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье

россия

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, россия, новости, михаил мишустин, курская область