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Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
Правительство России выделило 1,8 миллиардов рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T17:31
2024-08-08T17:54
правительство россии
россия
новости
михаил мишустин
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило 1,8 миллиардов рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области, сообщает Telegram-канал правительства.Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости скоординированной работы всех уровней власти, особенно в отношении помощи курянам, которые находятся в ПВР.Ранее президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым заявил, что куряне, вынужденные покинуть свои дома, получать единовременную выплату в размере 10 000 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области Число пострадавших детей в Курской области возросло до девятиВраг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье
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правительство россии, россия, новости, михаил мишустин, курская область
Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам

Правительство выделило 1,8 млрд рублей на помощь потерявшим жилье в Курской области семьям

17:31 08.08.2024 (обновлено: 17:54 08.08.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило 1,8 миллиардов рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области, сообщает Telegram-канал правительства.
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости скоординированной работы всех уровней власти, особенно в отношении помощи курянам, которые находятся в ПВР.
"Прошу всех вице-премьеров, министров круглосуточно оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок. Каждый – держите вопросы по курируемым направлениям на личном контроле", – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым заявил, что куряне, вынужденные покинуть свои дома, получать единовременную выплату в размере 10 000 рублей.
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Правительство РоссииРоссияНовостиМихаил МишустинКурская область
 
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