https://crimea.ria.ru/20240809/glava-kurchatova-rasskazal-o-napryazhennoy-obstanovke-v-gorode-1139476743.html

Глава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе

Глава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Глава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе

В нескольких десятках километров от границ города Курчатова, где находится Курская АЭС, идут боевые действия. Об этом сообщил глава города Игорь Корпунков. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T13:04

2024-08-09T13:04

2024-08-09T13:09

курская область

обстрелы курской области

курчатов

курская аэс

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132347829_0:16:500:297_1920x0_80_0_0_d9bcc2b9ee979726ec41414836105efa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В нескольких десятках километров от границ города Курчатова, где находится Курская АЭС, идут боевые действия. Об этом сообщил глава города Игорь Корпунков. Корпунков призвал жителей города не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. "Враг использует против нас не только боевое вооружение, но и задействовал, так называемый, "психологический спецназ". Его цель – посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача – этого не допустить", - заключил Корпунков. По данным местных властей, российские военные сейчас ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняя вражеские подразделения. Из приграничных районов области в связи с непростой оперативной обстановкой вывезли около трех тысяч мирных граждан. Эвакуацию проводили ночью на бронированных машинах. В Курске также развернут гуманитарный склад, куда уже поступили сотни тонн продуктов питания и предметов первой необходимости из других регионов страны. 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехникиЧитайте также на РИА Новости Крым: На Курской АЭС усилены меры безопасности Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи Мобильную связь в Курской области сделали бесплатной на время ЧС

курская область

курчатов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, курчатов, курская аэс, новости, безопасность